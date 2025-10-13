Ardahan Barosu Hizmet Binası ve Sosyal Tesisi'nin Temeli Atıldı

Ardahan Barosu Hizmet Binası ve Sosyal Tesisi'nin temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Ardahan- Göle yolu Emniyet mevkisinde 2 bin metrekare alan üzerine bodrum, zemin ve 2 kat ile yaklaşık 1535 metrekare kapalı alandan oluşacak tesis ve hizmet binasının temel atma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, burada yaptığı konuşmada, Ardahan Barosu'nun gelinen aşamada çok büyük çaba gösterdiğini söyledi.

Bu ve benzeri yapılarla Ardahan'ın altyapı olarak iyi bir noktaya taşındığını belirten Çiçek, "Bu tesis de onlardan bir tanesi. İnşallah daha çok, daha iyi avukatlar bu binada yetişecek. Emekleri dolayısıyla baro başkanına teşekkür ediyorum. Baro binamızın gerek Ardahan'ımıza gerek bölgemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da temeli atılan binanın kendileri açısından sadece betondan, demirden yapı olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Buradan çıkacak onlarca, yüzlerce avukat savunma mesleğini icra ederken, yurttaşların hak arama hürriyetlerinde onların yanı başında yer alan, onları yalnız bırakmayan, adalet mücadelesini veren unsurlar olarak sadece Ardahan'da değil, buradan binlerce kilometre uzakta Edirne'de bir yurttaşımız hak arayışı mücadelesi verirken onun da yanında yer alacaklar. Yani buradaki bina, aslında sadece Ardahan için değil, 81 ilimizde yaşayan tüm yurttaşlarımızın hak arayışlarında mücadele edecek avukatların yetişeceği binalar olarak görüyoruz."

Sağkan, Ardahanlıların binanın sosyal tesislerinden faydalanabileceğini dile getirdi.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yavuz ise binanın camiaya hayırlar getirmesini temenni ederek, "Ardahan'da savunma makamının temsilcileri olan avukat meslektaşlarımızla, yine hizmet binalarımız gibi birlik ve beraberlik içerisinde hukukun üstünlüğü, yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı, adaletin vicdanlara uygun tecellisi için birlikte gayret göstereceğiz, hizmet edeceğiz. Yine bu hizmet binasının, tıpkı avukatlık kanununda avukatlık yemininde bahsedildiği gibi hukuka, ahlaka, mesleğin onur ve kurallarına uygun, genç ve dinamik meslektaşlarımızın yetişmesine vesile olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ardahan Baro Başkanı Murat Yolçu da bugünü kendileriyle paylaşan, binanın sürecinde desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti.

Sağkan'ın Vali Çiçek'e plaket verdiği program, Ardahan Müftüsü Adem Karadeniz'in dua etmesi ve temel atma butonlarına basılmasıyla tamamlandı.