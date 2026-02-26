Haberler

Ardahan-Artvin Kara Yolunda Çığ Düştü: İş Makineleri Kar Altında Kaldı

Güncelleme:
Ardahan-Artvin kara yolundaki 2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi'nde çığ düştü. Karla mücadele ekiplerinin iş makineleri kar altında kaldı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

ARDAHAN- Artvin kara yolundaki 2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi'nde çığ düştü. Bölgedeki karla mücadele ekiplerinin iş makineleri kar altında kaldı.

Kentte etkili olan kar yağışının ardından 2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi'nde kar temizliği yapılan iş makinelerinin üzerine çığ düştü. Bölgeye, arama kurtarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kar kütlelerinin altında kimsenin olmadığı bildirildi. İş makinelerinin çıkarılması için bölgeye sevk edilen ekiplerin yoğun tipi sebebiyle çalışmalarını güçlükle sürdürdüğü bildirildi.

Haber: Deniz BAŞLI / ARDAHAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
