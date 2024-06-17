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Ardahan AK Parti İl Başkanlığında Bayramlaşma Programı Düzenlendi

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Ardahan AK Parti İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi. Programa AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, AK Parti Ardahan İl Başkanı Ersin Yılmaz ve partililer katıldı. Milletvekili Koç, burada yaptığı konuşmada, birlikte olmanın mutluluğunu dile getirdi ve tüm partililerin bayramını tebrik etti. Koç, bayramdan sonra da hizmetlere devam edeceklerini belirtti.

Ardahan AK Parti İl Başkanlığında Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Partinin il başkanlığında yapılan bayramlaşma programına, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, AK Parti Ardahan İl Başkanı Ersin Yılmaz ve partililer katıldı.

Milletvekili Koç, burada yaptığı konuşmada, bir bayramda daha birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Tüm partililerin bayramını tebrik eden Koç, "İnşallah bu bayram başta Ardahan ve ülkemizin huzuru olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirir. Bizler AK Parti olarak, bayram öncesi olduğu gibi bayramdan sonra da hizmetlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. AK Parti'ye yakışan da bu. Vatandaşımızın hizmetindeyiz, hizmet için varız." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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