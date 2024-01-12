Arda Turan ve diğer sporcuları dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın duruşması devam ediyor

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma sabah saat 11.30 sıralarında başlamış öğlen saat 13.30 da ara verilmişti. 14.30 sıralarında yeniden başlayan duruşmada Seçil Erzan'ın savunmasının ardından müştekilerin ifadelerine geçildi. Şikayetçi Buse Terim Bahçekapılı ifadesinde, "2 Kasım 2022 de kuzenim Terim Arıcan, benim Denizbank'ta vadeli param var dedi. Seçil Erzan fonundan bahsetti. Fonun iyi olduğunu söyledi. Ben de hu konulardan anlamadığım için kendisiyle görüştüm. Seçil Erzan'a vadede olan paramı 190 bin doları verdim. Daha önce bu konuyu ailemle konuşmadım. Babam Fatih Terim'le bu konuda konuşmadım, soru sormadım, bahsetmedim. Seçil Erzan'la bankacılık işlemleri için konuşurduk onun dışında görüşmedik. Eşimin Seçil Erzan'ın bahsettiği fonu söylediğinde evet benimde param orda dedim. Ben Seçil Erzan'a para teslim etmeden önce hiç konuşmadım. Evrak istediğimizde parayı teslim ettiğimiz gün işi nedeniyle acil çıktığı için verememiş sonrası için ise bahaneler sunulmuş. 190 bin dolar zararım var. Şikayetçiyim. Seçil Erzan, banka müdürü olmasaydı parayı kesinlikle vermezdim" dedi.

BUSE TERİM'İ SİNİRLENDİREN SORU

Buse Terim'in ifadesi sonrası bir sanık avukatı söz alarak Fatih Terim'in adının fonda geçtiğini ve kendilerini uyarıp uyarmadığını sordu. Avukat ayrıca Fatih Terim'in eski avukatı ve aynı zamanda Seçil Erzan'ın eski nişanlısı olan Candaş Gürol'un da ifadesinde, "Fatih Terim'e kırgınım" dediği kısmı hatırlatınca sinirlenen Buse Terim, "Siz Candaş bey buraya geldiğinde ona şunu sorun, madem ki Seçil hanımın bunları yaptığına uyanmış, neden müvekkillerini uyarmamış?" dedi.