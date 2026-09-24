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Araştırma yarasaların yaklaşık 65 milyon yıl önce Avrupa'da çıkmış olabileceğini gösterdi

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Dünya genelinde 130'dan fazla araştırmacı, 103 yarasa genomu ve 44 fosili inceleyerek yeni bir evrimsel soy ağacı oluşturdu. Bulgular, yarasaların yaklaşık 65 milyon yıl önce Avrupa'dan Afrika'ya yayıldığına işaret ediyor; sonuçlar Nature'da yayımlandı.

Dünyanın farklı bölgelerinden elde edilen genetik veriler ve fosiller üzerinde yapılan kapsamlı araştırma, yarasaların sanıldığı gibi Afrika, Asya veya Kuzey Amerika'da değil yaklaşık 65 milyon yıl önce Avrupa'da ortaya çıkmış olabileceğini gösterdi.

Dünya genelinde 130'dan fazla araştırmacı, yaşayan yarasa türlerinden elde edilen genomik veriler ile fosilleri karşılaştırarak geçmişlerini inceledi.

Çalışma, 2017'de başlatılan ve yaşayan yaklaşık 1500 yarasa türünün tamamının genomlarını dizilemeyi amaçlayan küresel "Bat1K" Projesi'nin parçası olarak yürütüldü.

Araştırmada, 21 yarasa familyasına ait 103 genomun yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinde bulunan 44 yarasa fosilinden yararlanıldı.

Yarasaların en erken ataları, yaklaşık 65 milyon yıl önce Avrupa'dan Afrika'ya yayıldı

Buna göre yarasaların en erken ataları, yaklaşık 65 milyon yıl önce Avrupa'dan Afrika'ya yayıldı. Bu türler, daha sonra Asya, Kuzey Amerika ve Avustralya'ya ulaştı.

Ayrıca yarasaların uçma yeteneğinin yanı sıra ekolokasyonunun da yarasa evriminin erken dönemlerinde geliştiğine işaret eden bulgular saptandı.

Çalışmaya ilişkin açıklamada bu araştırmanın, uzun süredir yanıtı aranan pek çok soruya cevap sunduğu ve araştırma ekibinin, genomları ve fosilleri yeni yöntemlerle analiz ederek yarasaların evrimsel soy ağacını yeniden oluşturduğu belirtildi.

Araştırmanın yazarlarından Profesör Liliana Davalos, "Fosil ve yaşayan türlerin evrimini birlikte modellemek için kullandığımız yaklaşım, diğer yöntemlerin yapamadığı bir şeyi mümkün kılıyor. Genomik verileri de dikkate alarak en eski fosil yarasa grubunu belirlememizi ve yarasaların ne zaman ve nerede ortaya çıktığını bulmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Çalışmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA
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