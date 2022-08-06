Aras Nehri'nde çocuğunu kurtarıp, kendisi boğuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aras Nehri'nde çocuğunu kurtarıp, kendisi boğuldu

Aras Nehri'nde çocuğunu kurtarıp, kendisi boğuldu

ERZURUM'da, piknikte Aras Nehri'ne giren çocuğunu boğulmaktan kurtaran Asuman Düztaş, akıntıya kapıldı.

 - Güncelleme:

ERZURUM'da, piknikte Aras Nehri'ne giren çocuğunu boğulmaktan kurtaran Asuman Düztaş, akıntıya kapıldı. JAK ve AFAD ekiplerince Düztaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Asuman-Emrah Düztaş çifti, 4 çocuğuyla Horasan ilçesi çıkışında, Aras Nehri kenarındaki piknik alanına gitti. Burada bir süre vakit geçiren ailenin çocukları, serinlemek için suya girdi. Çocuklardan birinin batıp çıktığını fark eden Asuman Düztaş, kendisini suya attı. Çocuğunu kurtaran Düztaş, akıntıya kapılarak kayboldu. Yakınlarının ihbarıyla bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Horasan itfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balık adamların nehirde yaptığı aramada, Asuman Düztaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Düztaş'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Horasan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aras Nehri Erzurum AFAD Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title