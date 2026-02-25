Aras EDAŞ Ardahan İl Koordinatörü Akpınar, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Aras EDAŞ Ardahan İl Koordinatörü Meryem Akpınar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akpınar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" başlıklı fotoğrafını seçen Akpınar, "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını tercih etti."

Akpınar, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor"da Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat"ta ise Fareed Kotb'ın "Çocuk her yerde çocuk" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların çok etkileyici olduğunu ifade eden Akpınar, "Gazze'de çekilen kareler o kadar etkileyiciydi ki seçim yapmakta zorlandım. Çok büyük emekler verilmiş. Önümüzdeki yıl da katılmak dileğiyle, emeği geçen tüm Anadolu Ajansı ekibini tebrik ediyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.