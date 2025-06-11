Arap Ülkelerinden Avusturya'ya Silahlı Saldırı Kınaması

Arap Ülkelerinden Avusturya'ya Silahlı Saldırı Kınaması
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Mısır, Katar, Kuveyt ve BAE, Graz'daki okulda meydana gelen silahlı saldırıyı kınadı ve mağdurlara başsağlığı diledi.

Mısır, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Avusturya'nın Graz kentindeki bir okula düzenlenen ve saldırgan dahil 11 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı kınayarak, mağdurların ailelerine başsağlığı diledi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırı kınanarak, Avusturya hükümetine ve halkına, mağdur ve yaralıların ailelerine içten taziyelerin iletildiği belirtildi.

Yaralılara acil şifalar dileğinde bulunulan açıklamada, bu acı koşullarda Avusturya'nın desteklendiği vurgulandı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Avusturya'nın Graz kentindeki okulda meydana gelen silahlı saldırının şiddetle kınandığı bildirildi.

Katar'ın "sebep ve nedenleri ne olursa olsun şiddeti, terörü ve suç eylemlerini reddettiği" vurgulanan açıklamada, kurbanların ailelerine, Avusturya hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileğinde bulunuldu.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Kuveyt'in bu trajik silahlı saldırıyı güçlü bir şekilde kınadığı ve reddettiği ifade edildi.

Kuveyt'in her türlü şiddeti ve masum sivillerin hedef alınmasını reddettiği kaydedilen açıklamada, kurbanların ailelerine, Avusturya hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileğinde bulunuldu.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise BAE'nin, bu suç eylemlerini güçlü bir şekilde kınadığı ve sivilleri hedef alan her türlü şiddeti reddetmeye devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, bu "iğrenç" suç eyleminin kurbanlarının ailelerine, yakınlarına, Avusturya hükümetine ve halkına en derin başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileğinde bulunuldu.

Graz'daki okul saldırısı

Avusturya'nın Graz kentindeki bir liseye dün sabah yerel saatle 10.00 sularında eski bir öğrenci silahlı saldırı düzenlemiş, saldırgan dahil 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Yetkililer, saldırıda en az 12 kişinin yaralandığını belirtmiş ve saldırganın kimliğini Graz kenti çevresinde yaşayan 21 yaşında bir Avusturyalı olarak açıklamıştı.

Saldırganın okul tuvaletinde intihar ettiğini aktaran yetkililer, saldırganın bu eylemi, ruhsatlı uzun namlulu bir silah ve bir tabancayla gerçekleştirdiğini ifade etmişti.

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, dayanışma mesajı vererek, 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Fekry Abdeen - Güncel
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