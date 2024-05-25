Arap Ülkeleri ve Filistin Direniş Grupları, UAD'nin İsrail Kararını Memnuniyetle Karşıladı

Arap ülkeleri, kuruluşları ile Filistin direniş grupları, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail'in Refah'taki askeri saldırılarını ve tüm eylemlerini derhal durdurması yönündeki kararını memnuniyetle karşıladı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, UAD'nin kararının, uluslararası toplumun Gazze'deki savaşa mutlak surette karşı olduğunu gösterdiği belirtildi.

Bu kararın, acil ve daimi bir ateşkese giden yolu hazırlaması temennisinde bulunulan açıklamada, İsrailli yetkililerin kararın tüm hükümlerini tam olarak uygulaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Gazze Şeridi'ndeki sivillere tam koruma sağlama konusundaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği anlatıldı.

BAE

UAD'nin kararını memnuniyetle karşılayan Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) de Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Gazze'de derhal ateşkese varılması, sivillere koruma sağlanması ve daha fazla can kaybının önüne geçilmesinin önemine işaret etti.

İşgal altındaki tüm Filistin topraklarındaki gerilimin düşürülmesi ve İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki sivillerin yaşadığı felaket ve tehlikeli insani durumunun hafifletilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, insani yardımların Gazze'ye acil, sürdürülebilir ve engelsiz şekilde ulaşması ve Refah Sınır Kapısı'nın açık tutulması gerektiğine vurgu yapıldı.

Umman

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, uluslararası toplum ve özellikle de BMGK'den İsrail'i uluslararası hukuka uygun olarak sorumluluklarını yerine getirmeye ve UAD'nin kararını uygulamaya zorlaması istendi.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, UAD'nin kararı eşi benzeri görülmemiş bir karar olarak nitelendirildi ve Gazze'ye yönelik savaşa son verilmesi çağrısında bulunan uluslararası iradeyi temsil eden bu kararın uygulanması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in, uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk kuralları ile savaşın sona ermesi çağrısı yapan uluslararası iradeye uymasının ve BMGK'nin de gecikmeksizin sorumluluklarını üstlenmesinin gerekliliğine işaret edildi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BMGK'ye, İsrail'in cezasız kalmasına bir son vermesi ve Gazze Şeridi'ndeki savaşa ilişkin uluslararası hukuku uygularken "çifte standardı" durdurması çağrısında bulundu.

Irak

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, X sosyal medya hesabındaki açıklamasında, UAD'nin söz konusu kararının, dünyanın yaşayan vicdanının bir ifadesi olduğunu belirtirken, kararın, Gazze'nin tamamındaki soykırımı içine alacak şekilde genişletilmesi gerektiğini dile getirdi.

Libya

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, X hesabından yaptığı açıklamada, UAD'nin, Refah kentindeki askeri operasyonların durdurulması ve sınır kapısının açılmasına ilişkin bağlayıcı kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

El-Menfi, adil ve hukuki kararların, uluslararası insani yardım kuruluşlarına, sözleşmelere ve yasalara olan inancı artıracağını ve Filistin halkının kendi devletine kavuşmasını sağlayacağını ifade etti.

Arap Birliği

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt yaptığı açıklamada, kararı memnuniyetle karşıladı ancak İsrail'in karara uymamasının, Soykırım Sözleşmesi'ne ilişkin yükümlülükleri daha fazla ihlal etmesi anlamına geleceğini vurguladı.

Ebu Gayt, mahkemenin kararının, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının devam etmesine karşı çıkan, ateşkesin sağlanması ve tüm kapıların insani yardımlara açılması gerekliliği üzerinde duran uluslararası konsensüsün çerçevesini genişlettiğini aktardı.

KİK

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), kararın, uluslararası toplumun uluslararası hukuk ve adalete olan bağlılığını yansıttığını ve Filistin halkının haklarının korunmasını desteklediğini belirtti.

KİK, tüm kurum ve kuruluşlarıyla uluslararası toplumu, İsrail güçlerine, bu kararlara uymaları ve Filistin halkına yönelik düşmanca ve vahşi eylemlerini durdurmaları için baskı yapmaya çağırdı.

Arap Parlamentosu

Arap Parlamentosunun açıklamasında, kararın, güvenli bir yerin bulunmadığı ve sivillerin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu Gazze'deki durumun ciddiyetinin altını çizdiğine işaret edildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, BMGK'ye ve uluslararası taraflara hukuki ve insani sorumluluklarını yerine getirmeleri ve İsrail'i, UAD'nin kararlarını uygulamaya zorlama çağrısında bulunuldu.

Filistinli direniş grupları

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), söz konusu kararı memnuniyetle karşılarken, İsrail'in bu kararı sahada, Gazze Şeridi'nin tamamında uygulaması yönünde çağrı yaptı.

FHKC'nin açıklamasında, söz konusu kararın, uygulanmasını sağlayacak bağlayıcı mekanizmaların olmaması durumunda gün yüzü görmeyeceği vurgulandı ve soykırımın sadece Refah'ta değil, Gazze Şeridi'nin tamamında olduğuna işaret edildi.

İslami Cihad ise açıklamasında, söz konusu kararın, Filistin halkının, "saldırıların tamamen durması" yönündeki arzusunu karşılamamasına rağmen, İsrail'le uluslararası kamuoyu arasındaki uçurumu derinleştirdiğini kaydetti.

UAD, yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.