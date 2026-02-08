Arap ülkeleri, Sudan'da HDK'nin insani konvoyu ve hastaneyi hedef alan saldırılarını kınadı

Arap ülkeleri, Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) insani yardım konvoyu ile hastaneyi hedef alan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırılarını kınadı.

Mısır, Katar, Yemen ile Körfez İşbirliği Konseyinden (KİK) yapılan yazılı açıklamalarda, HDK'nin saldırılarının uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğunu vurgulanarak, sivillerin ve insani yardımların korunması çağrısında bulunuldu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sudan'da özellikle Kuzey Kurdufan eyaletinde insani yardım konvoylarını hedef alan saldırılar "uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun ağır ihlali" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Sudan hükümetinin HDK'yi sorumlu tuttuğu bu saldırıların insani koridorları hedef alarak yardım çalışmalarını engellediği ve siviller ile sağlık tesislerini koruyan hukuki hükümleri açıkça ihlal ettiği belirtildi.

Söz konusu ihlallerin Sudan'daki benzeri görülmemiş insani krizi daha da derinleştirdiği uyarısı yapıldı.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığı da Dünya Gıda Programına (WFP) ait yardım konvoyunun Kuzey Kurdufan eyaletinde hedef alınmasını sert bir dille kınadı.

Bakanlık açıklamasında, saldırının uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerinin açık ihlali olduğu vurgulanarak, insani yardım çalışanlarının korunması ve yardımların ihtiyaç sahiplerine sürdürülebilir şekilde ulaştırılmasının zorunlu olduğu ifade edildi.

Katar, çatışmaların barışçıl yollarla sona erdirilmesi çağrısını yineleyerek Sudan'ın birlik, egemenlik ve istikrarına tam destek verdiğini kaydetti.

Yemen

Yemen Dışişleri Bakanlığı da yazılı açıklamasında HDK'nin Sudan'daki saldırılarını şiddetle kınayarak, insani yardım konvoylarının, yerinden edilmiş sivillerin ve kaçan ailelerin hedef alınmasını "savaş suçu" şeklinde nitelendirdi.

Açıklamada, uluslararası topluma sivilleri koruma ve insani yardımların güvenli şekilde ulaştırılmasını sağlama çağrısında bulunuldu.

Körfez İşbirliği Teşkilatı

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi de yaptığı yazılı açıklamada WFP'ye ait yardım konvoyunun hedef alınmasını sert ifadelerle kınadı.

Budeyvi, bu saldırının uluslararası insancıl hukukun ağır ihlali ve insani çalışmaları koruyan tüm kural ve teamüllerin kabul edilemez biçimde çiğnenmesi anlamına geldiğini belirtti.

Yardım konvoylarına ve insani personellere yönelik saldırıların, sivillerin acılarını artırdığına dikkati çeken Budeyvi, KİK'in Sudan'da ateşkes, siyasi çözüm ve sivil bir yönetim sürecini desteklediğini vurguladı.

HDK'nin saldırıları

Sudan hükümeti, dün HDK'nin ülkenin orta kesimlerindeki Kuzey Kurdufan eyaletinde WFP'ye ait insani yardım konvoyunu insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alan bir saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Kamyonların sivillere gıda yardımı ulaştırmak üzere yolda olduğu belirtilen açıklamada, saldırı sonucu can kayıplarının yaşandığı ve yardım malzemelerinin imha edildiği kaydedilmişti.

Sudan Doktorlar Ağı ise 5 Şubat'ta Güney Kurdufan eyaletinin güneyindeki El-Kuvek Askeri Hastanesi'nin HDK tarafından hedef alınması sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını açıklamıştı.