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Arap ülkeleri, Irak'tan Suudi Arabistan'a düzenlenen saldırıyı kınadı

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Arap ülkeleri, Suudi Arabistan'ın Riyad ve Medine bölgelerindeki Doğu-Batı boru hattının Irak'tan atılan insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınmasını kınadı.

Arap ülkeleri, Suudi Arabistan'ın Riyad ve Medine bölgelerindeki Doğu-Batı boru hattının Irak'tan atılan insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınmasını kınadı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'a yapılan saldırı şiddetle kınanarak, söz konusu saldırının Suudi Arabistan'ın egemenliğini açıkça ihlal ettiği, güvenlik ve istikrarını tehdit ettiği vurgulandı.

BAE'nin, güvenlik ve istikrarını koruma çabalarında Suudi Arabistan'ın yanında olduğu belirtildi

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Suudi Arabistan'ın egemenliğini açıkça ihlal ettiği belirtilen saldırı kınanarak, bölgenin güvenlik ve istikrarını baltalayan tehlikeli bir tırmanış olduğuna işaret edildi.

Irak hükümetine, topraklarından yapılan saldırıları durdurmak için gerekli önlemleri alma çağrısında bulunuldu.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'daki hayati tesislerin ve sivil altyapının hedef alınması kınandı.

Söz konusu tesislerin hedef alınmasının "Birleşmiş Milletler sözleşmelerinin ilke ve amaçları ile uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk kurallarının ciddi bir ihlali" olduğu belirtildi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, petrol boru hattının hedef alınmasını "en güçlü ifadelerle" kınayarak, saldırının "uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Şartı ve iyi komşuluk ilkelerinin açık bir ihlali" olduğunu bildirdi.

Bakanlık, sivil tesislerin hedef alınmasının enerji arzının güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, Suudi Arabistan'ın egemenliğini, güvenliğini ve tesislerini korumak için gerekli tedbirleri alma hakkının bulunduğunu vurguladı.

Bakanlık, herhangi bir devletin topraklarının komşu ülkelere yönelik saldırılar için kullanılmaması gerektiğinin altını çizerek, saldırıların tekrarlanmasını önleme konusunda Irak'ın çabalarını desteklediğini ifade etti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Riyad ve Medine bölgelerindeki petrol boru hattını hedef alan saldırıları "en güçlü ifadelerle" kınadığını belirterek, saldırıların "uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu ve bölgenin güvenlik ve istikrarını baltaladığını" ifade etti.

Kahire'nin Suudi Arabistan'la "tam dayanışma" içinde olduğu ve ülkenin güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden her türlü girişim karşısında Suudi Arabistan'ın yanında durduğu vurgulandı.

Umman, Filistin, Libya, Sudan, Yemen, Moritanya da benzer açıklamalarla saldırıyı kınadı.

Katar ve Ürdün de daha önce yaptıkları açıklamalarla kınadıklarını ifade etmişlerdi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Doğu-Batı boru hattının 10 Eylül'de uğradığı bir dizi saldırı sonucu tedbir amaçlı kapatıldığını duyurmuştu.

Dışişleri Bakanlığı ise söz konusu saldırıların Irak'tan atılan İHA'larla düzenlendiğini açıklamıştı. Saldırılarda bazı kişiler yaralanmış ve hasar meydana gelmişti.

Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama

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