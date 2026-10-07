Arap Koalisyonu, Sana'dan Riyad'a atılan balistik füzeyi imha ettiğini açıkladı

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Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Yemen'deki İran destekli Husilerin başkent Riyad'a doğru fırlattığı balistik füzeyi önleyerek imha ettiğini açıkladı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, Husiler tarafından Riyad'ın kuzeyine fırlatılan balistik füzeyi önleyerek imha ettiklerini belirtti.

Suudi Arabistan'a yönelik füzeli saldırının, Husilerin kontrolündeki Yemen'in başkenti Sana'dan gerçekleştiğine işaret eden Maliki, "Sana semalarındaki koalisyon istihbarat sistemimizle fırlatma platformunu takip ediyoruz ve onu imha edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Yemen'in el-Cevf vilayetinde Suudi Hava Kuvvetlerine ait Çin yapımı CH-4 model bir İHA düşürdüklerini iddia etti.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Maliki, kısa süre önce Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt kentine fırlatılan balistik füzenin imha edildiğini bildirmişti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA