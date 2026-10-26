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Arap Koalisyonu, Riyad yakınları ve ülkenin güneyinde 3 İHA'yı imha etti

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Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Riyad yakınları ve ülkenin güneyinde toplam 3 İHA'nın imha edildiğini duyurdu. Koalisyon, Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor; İran destekli Husiler Suudi Arabistan'ı İHA'larla hedef alıyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ile ülkenin güney bölgesinde 3 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Maliki, Riyad yakınlarında ve ülkenin güney bölgesinde toplam 3 İHA'nın engellenerek imha edildiği bilgisini verdi.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA
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