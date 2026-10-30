Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Arap Koalisyonu, Mekke bölgesinde Husilerin gönderdiği 1 İHA'yı imha etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arap Koalisyonu Sözcüsü Maliki, Husilerin gönderdiği 1 İHA'nın Mekke bölgesinde imha edildiğini açıkladı. Sivil Savunma, dün 2 balistik füzeye müdahale sırasında şarapnel nedeniyle Riyad'da 1 kişinin hafif yaralandığını, bir ev ve araçta maddi hasar oluştuğunu duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mekke bölgesinde bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini açıkladı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Maliki, Yemen'deki İran destekli Husilerin gönderdiği İHA'nın Mekke-i Mükerreme bölgesinde engellenerek imha edildiğini aktardı.

Riyad'da şarapnel düşmesi nedeniyle 1 kişi yaralandı

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Husilerin dün fırlattığı 2 balistik füzeye müdahale sırasında şarapnellerin düştüğü aktarıldı.

Şarapnellerin düşmesi nedeniyle 1 kişinin hafif yaralandığı, bir ev ve araçta maddi hasarın meydana geldiği kaydedildi.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
Biricik Suden sessizliğini bozdu! Tepki çeken sözlerinin nedeni hastalık çıktı

Mazhar Alanson'un eşi hastalığını açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hafsanur Sancaktutan imajını değiştirdi! Kendini Matrix’in Trinity’sine benzetti

Saçlarını kısacık kestirdi, kendini Trinity'ye benzetti
Binance saldırısında akılalmaz detay! Tarihi vurgunun izleri bir çalışanın bilgisayarına çıktı

Dünya güne tarihi vurgunla uyandı! Bu detay milyonları isyan ettirecek
Anıtkabir'deki olay görüntü sonrası Dervişoğlu'ndan ilk açıklama

Partiyi karıştıran kare! Beklenen açıklama geldi
İspanya'da tren faciasında bilanço ağırlaştı! Kral Felipe Toledo'ya gitti

Tren faciasında bilanço ağırlaşıyor! Kral Felipe bölgeye gitti
Binance'de 2,53 milyar dolarlık hareket! Şirketten açıklama geldi

Binance'de 2,53 milyar dolarlık hareket! Şirketten açıklama geldi
Kripto devi Binance'te büyük kriz! 2,54 milyar dolarlık varlık donduruldu

Dünyaca ünlü şirkette deprem! Milyarlarca liralık varlık donduruldu
İsrail'de tüm oylar sayıldı! Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis'te 61 sandalyeye ulaşamadı

Netanyahu dönemi bitmek üzere, şimdi yeni kriz başlıyor