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Arap Koalisyonu, Mekke bölgesinde bir İHA'yı imha ettiğini açıkladı

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Arap Koalisyonu, Mekke bölgesinde bir insansız hava aracının engellenerek imha edildiğini duyurdu. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise Suudi Arabistan topraklarını hedef almadıklarını savundu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mekke bölgesinde bir insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Maliki, nereden gönderildiğine dair bilgi vermediği İHA'nın Mekke-i Mükerreme bölgesinde engellenerek imha edildiğini aktardı.

Husilerden "Mekke bölgesini hedef almadık" açıklaması

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Suudi Arabistan topraklarını hedef almadıklarını savundu.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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