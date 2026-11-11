Arap Koalisyonu, Husilerin Mekke ve güney bölgelerine 2 İHA saldırısını engelledi

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Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'deki İran destekli Husilerin insansız hava araçlarıyla (İHA) Mekke ve güney bölgelerine düzenlediği saldırıların engellendiğini duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Mekke ve güney bölgelerini 2 İHA'yla hedef almaya çalıştıklarını belirtti.

Maliki, söz konusu İHA'ların engellenerek imha edildiğini ifade etti.

Arap Koalisyonu Sözcüsü, kısa süre önce de Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın başkent Riyad'a fırlatılan 3 seyir füzesinin imha edildiğini açıklamıştı.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA