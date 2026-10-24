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Arap Birliği, Ürdün Kerek'te 7 kişinin öldüğü kilise saldırısını kınadı

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Arap Birliği, Ürdün Kerek'te 7 kişinin öldüğü kilise saldırısını kınadı
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Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü, Kerek'te cenaze töreni sırasında kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin öldüğünü, 34 kişinin yaralandığını bildirdi. Arap Birliği saldırıyı kınadı; Genel Sekreter Nebil Fehmi bunun kabul edilemez bir terör eylemi olduğunu belirtti.

KAHİRE, 24 Ekim (Xinhua) -- Arap Birliği, Ürdün'ün Kerek kentindeki bir kiliseye düzenlenen ve sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırıyı kınayarak Ürdün ile dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi cuma günü yaptığı açıklamada, ibadethanelerin hedef alınmasının kabul edilemez bir "terör eylemi" ve insani değerlerin açık ihlali olduğunu belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ise "hain bir terör saldırısı" olarak nitelendirdiği olayda hayatını kaybedenler için Ürdün Kralı II. Abdullah'a ve Ürdün halkına başsağlığı diledi.

Sisi, "Tüm insani değerleri ihlal eden bu korkunç eylemleri şiddetle kınıyoruz" dedi.

Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü cuma günü yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Kerek kentinde bir cenaze töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 kişinin yaralandığını bildirdi.

Müdürlük sözcüsü, saldırının kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirildiğini ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Kaynak: Xinhua
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