Arap Birliği: Sudan'ın Güney Kurdufan Eyaletindeki Saldırıyı Kınıyoruz

KAHİRE, 8 Aralık (Xinhua) -- Arap Birliği, Sudan'ın Güney Kurdufan eyaletindeki Kalogi kentinde düzenlenen insansız hava aracı saldırısını savaş suçu diye niteleyerek kınadı. Perşembe günü düzenlenen saldırıda 63'ü çocuk olmak üzere en az 114 kişi hayatını kaybetmişti.

Arap Birliği pazar günü yaptığı açıklamada, saldırıyı uluslararası insani hukukun açık ihlali ve Sudan'ın birliğine yönelik tehdit diye nitelendirerek, bağımsız soruşturma yürütülmesi ve sorumlulardan hesap sorulması çağrısı yaptı.

Güney Kurdufan Valisi Muhammed İbrahim Abdülkerim pazar günü yaptığı açıklamada, perşembe günü meydana gelen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 114'e yükseldiğini, yaklaşık 71 kişinin yaralandığını kaydederek, sayının daha da artabileceği uyarısında bulundu.

Sudanlı yetkililer, muhalif Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey'i, paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'yle işbirliği yaparak sivil bir bölgeyi hedef almakla suçladı. Hızlı Destek Kuvvetleri ve Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey ise saldırıya ilişkin açıklama yapmadı.

Sudan genelinde Nisan 2023'ten bu yana Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çatışmalar yaşanıyor. On binlerce kişinin hayatını kaybetmesine, milyonlarca kişinin de evlerini terk etmesine neden olan bu çatışmalar, dünyanın en kötü insani krizlerinden birini yaratmış durumda. Birleşmiş Milletler kurumları, Kurdufan bölgesinde son zamanlarda tırmanan şiddet nedeniyle sivil halkın büyük çaplı yerinden edilmeler ve sıkıntılarla karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuyor.