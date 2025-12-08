Haberler

Arap Birliği: Sudan'ın Güney Kurdufan Eyaletindeki Saldırıyı Kınıyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arap Birliği, Sudan'ın Güney Kurdufan eyaletindeki insansız hava aracı saldırısını savaş suçu olarak nitelendirerek kınadı. Saldırıda 63'ü çocuk olmak üzere en az 114 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

KAHİRE, 8 Aralık (Xinhua) -- Arap Birliği, Sudan'ın Güney Kurdufan eyaletindeki Kalogi kentinde düzenlenen insansız hava aracı saldırısını savaş suçu diye niteleyerek kınadı. Perşembe günü düzenlenen saldırıda 63'ü çocuk olmak üzere en az 114 kişi hayatını kaybetmişti.

Arap Birliği pazar günü yaptığı açıklamada, saldırıyı uluslararası insani hukukun açık ihlali ve Sudan'ın birliğine yönelik tehdit diye nitelendirerek, bağımsız soruşturma yürütülmesi ve sorumlulardan hesap sorulması çağrısı yaptı.

Güney Kurdufan Valisi Muhammed İbrahim Abdülkerim pazar günü yaptığı açıklamada, perşembe günü meydana gelen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 114'e yükseldiğini, yaklaşık 71 kişinin yaralandığını kaydederek, sayının daha da artabileceği uyarısında bulundu.

Sudanlı yetkililer, muhalif Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey'i, paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'yle işbirliği yaparak sivil bir bölgeyi hedef almakla suçladı. Hızlı Destek Kuvvetleri ve Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey ise saldırıya ilişkin açıklama yapmadı.

Sudan genelinde Nisan 2023'ten bu yana Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çatışmalar yaşanıyor. On binlerce kişinin hayatını kaybetmesine, milyonlarca kişinin de evlerini terk etmesine neden olan bu çatışmalar, dünyanın en kötü insani krizlerinden birini yaratmış durumda. Birleşmiş Milletler kurumları, Kurdufan bölgesinde son zamanlarda tırmanan şiddet nedeniyle sivil halkın büyük çaplı yerinden edilmeler ve sıkıntılarla karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo

Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı

Yüklü para transferleri, kupon resimleri, WhatsApp yazışmaları
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
title