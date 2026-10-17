Arap Birliği, Husilerin Yemen'deki saldırılarını uluslararası hukuka aykırı buldu

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Arap Birliği, Husilerin Yemen'de düzenlediği saldırıların, ülkenin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiğini belirtti.

Husilerin, geçici başkent Aden'deki Maaşık Başkanlık Sarayı, Aden Uluslararası Havalimanı ve Marib'de yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarının ardından Arap Birliğinden yazılı açıklama yapıldı.

Husilerin düzenlediği bu saldırıların, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk kurallarının açık bir ihlali olduğu belirtildi.

Devlet kurumları ile sivil tesislerin hedef alınmasının, Yemen'in güvenlik ve istikrarını tehdit ettiği, sükunet ve siyasi çözüm çabalarını baltaladığı kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, bu saldırıları durdurmak ve sorumlulardan hesap sormak için kararlı adımlar atma çağrısı yapıldı.

Yemen'de İran destekli Husilerin 15 Ekim'de geçici başkent Aden'deki Maaşık Başkanlık Sarayı'nı hedef alan saldırısında 5 kişi ölmüş, 16 kişi yaralanmıştı.

Husiler dün de Aden Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlemiş, kalkışa hazırlanan yolcu uçağının yaklaşık 500 metre yakınına iki füze düşmüştü.

Marib de 15 Ekim'de Husiler tarafından atılan balistik füzelerle vurulmuştu.

Kaynak: AA