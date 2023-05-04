Arap Birliği Genel Sekreteri, Esed rejiminin zirve öncesi Birliğe dönme ihtimalini yüksek görüyor

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Beşşar Esed rejiminin, 19 Mayıs'ta Suudi Arabistan'da düzenlenmesi beklenen 32. Arap Birliği Zirvesi öncesi, Birliğe dönme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan merkezli Eş-Şark televizyonuna açıklamalarda bulunan Ebu Gayt, Esed rejiminin Arap Birliğine dönüşüyle ilgili mekanizmanın aşamalı olarak aktifleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ebu Gayt, "Önce toplantılar yapılır, Birliğe üye ülkeler arasında uzlaşı olur ve ardından Suriye'ye davet gönderilir. Suriye de gelir, herhangi bir bakanlar toplantısına katılır ve Arap Birliğindeki tüm faaliyetlerine döner." dedi.

Esed rejiminin, 19 Mayıs'ta Suudi Arabistan'da düzenlenmesi beklenen 32. Arap Birliği Zirvesi öncesi Arap Birliğine dönme ihtimaline ilişkin Ebu Gayt, "Yapılan faaliyetler ve temaslar neticesindeki gözlemime göre Suriye'nin dönüşü yüksek bir ihtimal. Bu ihtimal, ancak Şam'ın Birliğe dönüşünü erteleyecek önemli bir olay olması durumunda gerçekleşmez." ifadesini kullandı.

Bu yıl 32. Arap Birliği Zirvesi'nin 19 Mayıs'ta Suudi Arabistan'da düzenlenmesi bekleniyor.

Rejimin geri dönüşüne ilişkin diplomatik çabalar

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, 12 Nisan'da Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile bir araya gelmişti.

KİK ülkeleri ile Mısır, Ürdün ve Irak dışişleri bakanları da 14 Nisan'da Suudi Arabistan'da bir araya gelerek Suriye krizine ilişkin siyasi çözüm çabalarını ele almıştı. Toplantıda Esed rejiminin Arap Birliğine dönüşünün ele alındığı fakat bir anlaşmaya varılamadığı açıklanmıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Mikdad 1 Mayıs'ta Amman'da bir araya gelmişti.

Basına kapalı toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, "Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine dönmelerinin öncelikli mesele olduğu" kaydedilmişti.

Arap Birliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Esed rejiminin Birliğe üyeliğini askıya almıştı.