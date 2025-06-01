Arap Bakanların Ramallah Ziyareti İsrail Tarafından Engellendi

Filistin yönetimiyle görüşmek için Ramallah'a bir ziyaret planlayan ancak İsrail'in girişlerine izin vermemesi nedeniyle ziyareti iptal eden 4 Arap ülkesinin bakanları, İsrail'in engellemesine tepki gösterdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği tarafından Gazze ile ilgili oluşturulan Bakanlar Komitesinden 4 Arap ülkesinin dışişleri bakanlarının yer aldığı heyet, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine girişlerine izin vermediği için Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telekonferans yöntemiyle görüşmek zorunda kaldı.

Söz konusu heyette Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin yanı sıra Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt yer alırken, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya, Abbas'ın yanı sıra Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ve Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa da katıldı.

Görüşmede Abbas, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi, insani yardım girişlerine izin verilmesi ve karşılıklı olarak esirlerin serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

ABD'nin New York eyaletinde 17-20 Haziran'da yapılması planlanan Gazze konulu konferansa işaret eden Abbas, bu konferansta Filistin meselesinin desteklenmesini ve Filistin devletinin tanınmasını beklediklerini dile getirdi.

"Bağımsız Filistin devletinin kurulmasından başka çözümü kabul etmeyeceğiz"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, burada yaptığı açıklamada, "İsrail'in, heyetin Ramallah ziyaretini engellemesinin, aşırılık yanlısı ve barış karşıtı olduğunu gösterdiğini" ifade etti.

Avrupa ülkelerinin, Filistin devletini tanımasının önemine dikkati çeken Bin Ferhan, Avrupa'nın İsrail'e karşı takındığı tutumun yeterli olmadığını, savaşın da durması gerektiğini dile getirdi.

İsrail'in Batı Şeria'da Filistin yönetimini hükümsüz kılmaya çalıştığını kaydeden Bin Ferhan, "Filistin sorununa siyasi çözüm bulunması gerekiyor. Askeri çözümler fayda sağlamaz. Biz bağımsız Filistin devletinin kurulmasından başka çözümü kabul etmeyeceğiz, diğer ülkeler de Filistin devletini tanımalı." dedi.

"İki devletli çözümü baltalamayı amaçlayan tek taraflı fiillerini ortaya koydu"

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi de, "İsrail'in bu kararla, kibrini, aşırılığını, kendini beğenmişliğini ve iki devletli çözümü baltalamayı amaçlayan tek taraflı fiillerini ortaya koyduğunu" dile getirdi.

Safedi, Filistin halkının meşru taleplerini karşılamak ve adil barış için çalıştıklarını ancak İsrail hükümetinin gayrimeşru adımlar atmaya ve barış fırsatlarını öldürmeye devam ettiğini söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati de Ramallah'a girişlerinin engellenmesiyle ilgili "Bu, İsrail'in barışın ortağı olmadığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Arap Birliği-İİT Bakanlar Komitesi, Amman'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in, Arap bakanların Ramallah'a girişini engellemesini kınadı. Komite, bu adımın İsrail'in aşırılığını ve uluslararası hukuku hiçe sayışını gözler önüne serdiğini vurguladı.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrailli yetkililerin "Filistin yönetiminin 7 Ekim 2023'te Hamas tarafından yapılan saldırıyı kınamayı reddettiğini" öne sürerek Arap bakanların Ramallah'ta Filistin devleti kurma girişimlerini desteklemek amacıyla ağırlanmasının kabul edilemez olduğunu söylediğini iddia etmişti.