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Aralarında anne ve babası da var! Narin cinayetinin 23 şüphelisi adliyeye sevk edildi

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Diyarbakır'da kaybolduktan günler sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne ve baba dahil 23 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.

Narin Güran'ın katledildiği cinayet soruşturmasında gözaltına alınan annesi, babası ve kardeşinin de aralarında olduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.

SALİM GÜRAN'IN AVUKATI DAVADAN ÇEKİLDİ

Diyarbakır'da öldürülen ve cansız bedeni derenin kenarında bulunan Narin Güran davasında şüpheli olan ve tutuklu olarak yargılanan amca Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul davadan çekildiğini duyurdu.

Aralarında anne ve babası da var! Narin cinayetinin 23 şüphelisi adliyeye sevk edildi

CESEDİ DEREYE GÖTÜREN NEVZAT BAHTİYAR TUTUKLANDI

Narin Güran'ın cenazesini dere kenarına sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in gözaltındaki amcası Salim Güran tarafından ölümle tehdit edildiğini söyledi. İtirafçı Bahtiyar, Narin'in cansız bedeninin kendisine amca Güran'ın verdiğini ifade etmişti. Bahtiyar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aralarında anne ve babası da var! Narin cinayetinin 23 şüphelisi adliyeye sevk edildi

KÖY İMAMI SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan cinayet soruşturması kapsamında dün akşam saatlerinde amcalardan birinin eşiyle birlikte gözaltına alınan köy imamı serbest bırakıldı.

Aralarında anne ve babası da var! Narin cinayetinin 23 şüphelisi adliyeye sevk edildi

NARİN GÜRAN OLAYI NE?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Narin Güran'ın amcası S.G, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da geçtiğimiz pazar günü Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.

Aralarında anne ve babası da var! Narin cinayetinin 23 şüphelisi adliyeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Diyarbakır Cinayet Güncel Baba

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Yorumlar (5)

Yalçın Karaduman:

Vallahi Billahi Sıkıldık.... Memleketten başka haber kalmadı mı yat kalk aynı haber baydı baydı baydı

9
33
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dikduran adam:

KATİL OĞLU ÇIKACAK

37
2
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1gerceklerinsesi:

Bu hikaye çok karışık. Şimdiye 10 kere çözülmesi lazımdı

23
0
yanıtYanıtla
oturan:

Bunçocuk niye öldü kardeşim bunu ortaya çıkarın

2
0
yanıtYanıtla
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