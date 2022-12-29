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Araçtan inerken bayılıp, başını çelik bariyere çarparak öldü

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Araçtan inerken bayılıp, başını çelik bariyere çarparak öldü

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde direksiyon başında rahatsızlanan kamyon sürücüsü Aydın Karataş (50), yol kenarına park ettiği aracından inerken bilincini kaybedip, başını çelik bariyere çarpması sonucu hayatını kaybetti.

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde direksiyon başında rahatsızlanan kamyon sürücüsü Aydın Karataş (50), yol kenarına park ettiği aracından inerken bilincini kaybedip, başını çelik bariyere çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Belçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Tomruk yüklü 33 ADG 78 plakalı kamyonuyla Tarsus yönüne ilerleyen Aydın Karataş, iddiaya göre direksiyon başındayken rahatsızlandı. Kamyonu yolun sağına park eden Karataş, araçtan indiği sırada bilincini kaybedip, düştü. Karataş'ın düşerken başını yol kenarındaki çelik bariyere çarptığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Karataş'ın öldüğü belirlendi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Karataş'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Güncel

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