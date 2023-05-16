Aracını yasak olan yere park eden sürücüyü bacağından vurdu

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, ATM'den para çekmek için aracını park yapmanın yasak olduğu yol kenarına durduran Emin K. (23), bu nedenle tartıştığı Müslüm Ö. tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, ATM'den para çekmek için aracını park yapmanın yasak olduğu yol kenarına durduran Emin K. (23), bu nedenle tartıştığı Müslüm Ö. tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'nde meydana geldi. Emin K. (23) ATM'den para çekmek için aracını park yapmanın yasak olduğu yol kenarına durdurdu. Bu sırada aracıyla arkadan gelen Müslüm Ö., duruma tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Müslüm Ö., yanındaki tabancayla Emin K.'yi bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Emin K., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Polis, olayın ardından kaçan Müslüm Ö.'yü yakalayıp, gözaltına aldı.