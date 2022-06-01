Aracı tamamen yanan sürücü sadece oğlunun karne hediyesi bisikletini kurtarabildi - Haberler

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Aracı tamamen yanan sürücü sadece oğlunun karne hediyesi bisikletini kurtarabildi

AA - Tansel Parlak - Güncel
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Aracı tamamen yanan sürücü sadece oğlunun karne hediyesi bisikletini kurtarabildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alan aracı tamamen yanan sürücü, sadece oğluna karne hediyesi olarak aldığı bisikleti kurtarabildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alan aracı tamamen yanan sürücü, sadece oğluna karne hediyesi olarak aldığı bisikleti kurtarabildi.

Otoyolun Ankara istikametinde 16 NSL 42 plakalı hafif ticari aracıyla ilerleyen sürücü Fecri Ünal, Sultanbeyli mevkisinde ön kaputtan dumanlar yükseldiğini fark etti.

Bunun üzerine aracını durduran ve yangın tüpüyle müdahale etmeye çalışan sürücü, alevlerin aracı sarmasıyla durumu itfaiye ve polise haber verdi.

Sürücü Ünal, bu sırada oğlu için karne hediyesi olarak aldığı bisikleti bagajdan çıkararak, son anda yanmaktan kurtardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

AA muhabirine konuşan sürücü Fecri Ünal, Adana'da araba alım satım işiyle ilgilendiğini anlattı. Yangının neden kaynaklandığını bilemediğini dile getiren Ünal, araçtan sadece oğluna karne hediyesi olarak aldığı bisikleti kurtarabildiğini söyledi.

AA / Tansel Parlak - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı İtfaiye Marmara Ankara Güncel Haberler

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