Arabaların eskiyen lastikleri parklarda yumuşak zeminlere dönüştürülüyor

İklim değişikliğinin etkisinin artmasıyla birlikte sürdürülebilirliğe dair çalışmalar hız kazanıyor. Dünya genelinde Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) alanındaki yatırımlar çoğalırken, ESG uygulamalarını benimseme oranının 2022'de yüzde 89'a çıkması öngörülüyor. Bu uygulamalara örnek olarak eski araba lastiklerinden yumuşak zemin malzemeler elde edilmesiyle sürdürülebilir parklara dönüştürülmesi dikkat çekiyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yaşanan aşırı sıcaklar ve doğa felaketleri iklim değişikliğinin yol açtığı sonuçları her geçen gün daha da görünür kılıyor. Toplum genelinde konuya dair farkındalığın arttığı bu dönemde, iş dünyasından birçok şirket de Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) çalışmalarını hızlandırıyor. Capital Group tarafından gerçekleştirilen ve Harvard Kurumsal Yönetim Forumu tarafından yayımlanan verilere göre ESG'yi benimseyen kurumların 2021'de yüzde 84 olan oranının 2022'de yüzde 89'a çıkması öngörülüyor. Sürdürülebilirlik odaklı ESG yatırımları ivme kazanırken, ülkemizde de çevre duyarlı projeler hız kazanıyor. Son olarak Avrupa Yatırım Holding bünyesinde hizmet veren İzmir merkezli Ege Karma Kauçuk, arabaların eski lastiklerini yumuşak zemin malzemelere dönüştürerek sürdürülebilir parklara dönüştürüyor.

Avrupa Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak Telli ise konuyu şu sözlerle değerlendirdi:

"Sürdürülebilirliğe dair farkındalığın oluşmasıyla birlikte vatandaşlar günlük hayatındaki birçok alışkanlığı geride bırakırken, iş dünyasının liderlerinin bu alandaki çalışmaları da hız kazanıyor. Özellikle her iki tarafın da ortak paydalarda buluşabildiği uygulamaların etkisi ise döngüsel ekonomiye katkıda bulunarak, bizi sürdürebilir dünyaya bir adım daha yaklaştırıyor. Bu yüzden kauçuk üreticisi Ege Karma Kauçuk Anonim Şirketi olarak, çevre duyarlı ve geri dönüştürülebilir çalışmalarla ürünlerimize sürdürülebilir nitelik katıyor, topluma faydalı uygulamalara dönüştüyoruz"

SÜRDÜRÜLEBİLİR PARKLAR GERÇEK OLUYOR

Teknolojinin çevre odaklı çalışmalarla avantaja çevrilip insanlar için daha temiz ve hijyenik yaşam alanları oluşturulabileceğinin altını çizen Ramazan Burak Telli, projelerinin amaçlarını şu sözlerle aktardı:

"Dünya nüfusu arttıkça kentlerdeki doğayla iç içe olan ferah yaşam alanları azalıyor. Bu yüzden özellikle büyük şehirlerdeki kısıtlı alanda ve sınırlı sayıda bulunan parklar ve oyun alanları birçok kişi için buluşma noktası olarak rağbet görüyor. Avrupa Yatırım Holding bünyesindeki İzmir merkezli Ege Karma Kauçuk olarak biz de hem döngüsel ekonomiye katkıda bulunmak hem de sürdürülebilirliğe dair farkındalığı artırmak için arabaların eskiyen lastiklerini dönüştürerek insanlar için daha sağlıklı ve konforlu alanlar yaratıyoruz."

ARABALARIN ESKİ LASTİKLERİ YUMUŞAK ZEMİNLERE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Günlük hayatta kullanılıp, kullanılmaz hale gelince ise göz ardı edilen birçok materyalin geri dönüştürülerek faydaya çevrilebileceğine dikkat çeken Ramazan Burak Telli, projelerinin uygulama sürecine dair şu bilgileri paylaştı:

"Gerçekleştirdiğimiz işlemde öncelikle arabaların eskiyen lastiklerini alarak içindeki telleri çıkarıyoruz. Ardından kalan malzemeyi dönüştüyor, toplum tarafından sık kullanılan park ve benzeri açık alanlara yumuşak zeminler yapıyoruz. Bu sayede hem insanlar için daha konforlu yaşam alanları oluşturuyor hem de sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunuyoruz. Gelecek dönemde de bu alandaki çalışmalarımızın sayısını artırmayı hedefliyoruz."

Demirören Haber Ajansı / Güncel