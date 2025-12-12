Çin-Bae Uzay İşbirliğinde Dönüm Noktası: Arab Satellite 813 Uzaya Gönderildi

SHANGHAİ, 12 Aralık (Xinhua) -- Arab Satellite 813 uydusu çarşamba günü başarılı şekilde fırlatıldı. Projenin Çinli ortağı Shanghai Mikro Uydular Mühendislik Merkezi, fırlatmanın Çin'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile uzay işbirliğinde yeni bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Uydu, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Çin'in Lijian-1 taşıyıcı roketi ile yörüngeye gönderildi. Uydu, üçü uluslararası kullanıcılar için olmak üzere misyona dahil olan dokuz uydudan biri.

BAE Ulusal Uzay Bilim ve Teknoloji Merkezi, bu benzersiz, yüksek verimli hiperspektral uyduyu geliştirmek için 2023 yılında Shanghai Mikro Uydular Mühendislik Merkezi ile anlaşma imzalamıştı. Dünya'yı gözlemlemek için tasarlanmış gelişmiş araçlar taşıyan uydu, çevre izleme, kaynak keşfi ve bilimsel araştırmaları desteklemek için yüksek kaliteli veriler sağlayacak.

Shanghai Mikro Uydular Mühendislik Merkezi, söz konusu görevin, Çin ile BAE arasındaki uzay işbirliğinde önemli bir başarı ve gelecekteki daha derin işbirliğinin öncüsü olduğunu söyledi.

Arab Satellite 813, BAE'nin Arap ülkeleri için liderlik ettiği ilk büyük uzay işbirliği projesi. İlgili görev operasyonları sistemini geliştiren BAE Ulusal Uzay Bilim ve Teknoloji Merkezi, Birleşik Arap Emirlikleri Üniversitesi'nde bulunan yer istasyonunda başarılı testler yürüttü. İstasyon, uydunun verilerini yönetecek ve verileri Arap ülkelerine dağıtacak.