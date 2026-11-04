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Ara seçim sonrası Schumer, ABD'nin İran savaşını bitireceklerini söyledi

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Demokratların Senato ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazandığı ara seçimlerin ardından Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Trump'ın İran politikasını eleştirdi. Schumer, halkın İran'da ne uğruna savaşıldığını bilmediğini, savaşı bitireceklerini söyledi.

Demokratların Kongre'de üstünlüğü sağladığı ara seçimleri değerlendiren Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Amerikan halkının İran'da ne uğruna savaşıldığını bilmediğini ve bu savaşı bitireceklerini söyledi.

ABD'de dün yapılan ve Demokratların hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazandığı seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalar devam ediyor.

Senato Azınlık Lideri Demokrat Schumer, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, Donald Trump yönetiminin İran politikasını eleştirdi.

Schumer, Trump'ın İran savaşının "misyonuna" ilişkin defalarca açıklama değiştirdiğini savunarak "Amerikan halkı, İran'da ne uğruna savaştığımızı hiç bilmiyor. İran'la savaşı sona erdireceğiz. Savaşı sona erdirmek için bize katılan bazı Cumhuriyetçiler de var." dedi.

Amerikan halkının rızası olmadan savaşa giren bir başkanı caydırmanın yollarından birinin "bütçe yetkisinin sınırlandırılması" olduğunu vurgulayan Schumer, Demokratların bütçe hususunda Trump'ı zorlayacak adımlar atacağını belirtti.

Schumer, Trump'ın yetkilerinin kullanımıyla ilgili Kongre'deki tüm kanalları kullanacakları mesajını vererek "Senato'nun, Trump'a dilenir gibi kullanıldığı günler artık bitti." değerlendirmesinde bulundu.

Demokrat lider, Amerikan halkının ekonomiyle ilgili seçim mesajını net şekilde aldıklarının ve bu konuda yeni Kongre göreve başlar başlamaz ciddi adımlar atacaklarının altını çizdi.

Hayat pahalılığıyla mücadele konusunda Schumer, "Başkan olsun ya da olmasın, maliyetleri düşürmek için elimizden geleni yapacağız, nokta." diye konuştu.

Kaynak: AA
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