Apartman dairesinden çaldıkları parayla alışveriş yaptılar

ADANA'da, yüzlerini eşarpla gizleyen Kibariye S. (38) ile yeğeni D.K. (17), girdikleri apartman dairesinin yatak odasındaki, içinde 51 bin lira ile 30 avro bulunan poşeti çaldı. Kibariye S. yakalanıp, tutuklanırken, şüphelilerin çaldıkları paranın bir kısmıyla kıyafet alışverişi yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Mart'ta saat 15.30 sıralarında, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini eşarpla gizleyen Kibariye S. ile yeğeni D.K., girdikleri apartmanın 7'nci katındaki Jale K.'nin dairesine, kapının kilidini zorlayarak girdi. Yatak odasına giden şüpheliler, Jale K.'nin gardıropta sakladığı içinde 51 bin lira ile 30 avro bulunan poşeti çalıp, daireden çıktı. Merdivenlerden inen şüphelilerden D.K., kapıda, apartmanda yaşayan kişiyle karşılaşınca paniğe kapıldı. Misafirliğe geldiğini söyleyen D.K. apartmandan ayrılırken, bir süre merdivende bekleyen Kibariye S. de daha sonra çıktı. Şüpheliler, adresten ayrılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ALIŞVERİŞ ANLARI KAMERADA

Eve döndüğünde hırsızlığı fark eden Jale K.'nin ihbarıyla, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kimliğini tespit ettiği şüphelilerin, Seyhan ilçesi Melek Girmez Sokağı'na gittiğini belirledi. Şüphelilerin, çaldıkları paranın bir kısmıyla alışveriş yaptığı, bir mağazadan da kendilerine mont aldığı saptandı. Şüphelilerin alışveriş yaptığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı. Bu tespitler üzerine ekipler, saklandığı adrese yapılan baskında Kibariye S.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Kibariye S., sorgusunda, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ancak hırsızlık yapmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kibariye S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheli D.K.'yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı