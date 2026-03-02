Haberler

Apart otelin penceresinden çıktıktan sonra kaybolan Uğur'dan 12 gündür haber yok

Apart otelin penceresinden çıktıktan sonra kaybolan Uğur'dan 12 gündür haber yok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HATAY'ın Antakya ilçesinde kaldığı apart otel odasının penceresinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Uğur Çalışkan'ı (27) arama çalışmaları 12'nci gününde sürüyor.

HATAY'ın Antakya ilçesinde kaldığı apart otel odasının penceresinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Uğur Çalışkan'ı (27) arama çalışmaları 12'nci gününde sürüyor.

Serinyol Mahallesi'nde kuzenleri ile apart otelin 2'nci katında oda kiralayan Uğur Çalışkan, 19 Şubat'ta sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle odanın penceresinden çıkarak bahçeye indi. Bir süre sonra binanın dış cephesinden tırmanarak yeniden odaya çıkmaya çalışan Çalışan'ın başarılı olamayınca bölgeden uzaklaştığı bildirildi.

Sabah saatlerinde Çalışkan'ı göremeyen kuzenleri, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Kayıp başvurusunun ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve çalışmak üzere kuzenleri ile Van'dan Hatay'a geldiği belirtilen Uğur Çalışkan için AFAD ekipleri, polis ve çeşitli sivil toplum kuruluşları seferber oldu. Arama çalışmalarında çok sayıda araç ve personelin yanı sıra 1 iz takip köpeği ile 2 dron da kullanılıyor. Ekipler, çevredeki ormanlar, dere yatakları, dağlık bölgeler ve metruk binalarda arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Uğur Çalışkan'a ait kıyafetler ile cüzdan 27 Şubat'ta dağlık arazide bulunca çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Çalışkan'ı arama çalışmaları, 12'nci gününde de aralıksız sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi

İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı! İşte 3 günlük bilanço
Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler

Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü

ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 gündür gözaltında olan Tanju Özcan'dan haber var

3 gündür gözaltında olan Tanju Özcan'dan haber var
İranlı profesörden ABD için şok sözler: Ya küçük kızlara tecavüz ederler ya da onları bombalarlar

İranlı profesörden Trump'a tokat gibi Epstein göndermesi
Savaşın ortasında kalıp Türkiye'ye kaçan yıldız futbolcudan bomba karar

Türkiye'ye kaçan yıldız isimden bomba karar
Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı

Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı
3 gündür gözaltında olan Tanju Özcan'dan haber var

3 gündür gözaltında olan Tanju Özcan'dan haber var
İran'in vurduğu ülkeden yeni görüntüler! Can damarları infilak etti

İran'in vurduğu ülkeden yeni görüntüler! Can damarları infilak etti
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 35 kişi hayatını kaybetti

Savaşta yeni cephe! İsrail'in vurduğu ülkede bilanço hayli ağır