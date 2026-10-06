AP üyesi Strada, İsrail'e Rusya'ya uygulanan yaptırım çağrısı yaptı

Avrupa Parlamentosunun (AP) İtalyan üyesi Cecilia Strada, Batı Şeria'ya düzenlediği bireysel ziyarette yerleşimci şiddetine doğrudan tanık olduğunu belirterek, Avrupa kurumlarının Gazze'deki soykırım ve Batı Şeria'daki işgal karşısındaki kayıtsızlığının suç ortaklığına dönüştüğünü, çifte standarda son verilmesi için Rusya'ya uygulandığı gibi İsrail'e yönelik yaptırımların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Strada, Batı Şeria'ya kendi inisiyatifiyle düzenlediği bir haftalık bireysel ziyaretin hemen ardından İsrail'in Gazze'deki soykırımı 3. yılını doldururken AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İşgalin geçmişinin çok önceye uzandığını vurgulayan Strada, şöyle konuştu:

"Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu bir soykırım ancak aynı zamanda gördüğüm en sistematik, teknolojik ve kasıtlı katliam. Peki Batı Şeria'da onlarca yıldır yaşananlar ne? Etnik temizlik, belki de ağır çekimde ilerleyen bir soykırım değilse nedir? Son üç yıldır Gazze'de soykırım, Batı Şeria'da ise apartheid (ayrımcılık rejimi) yaşanıyor."

Strada, bunun 3 yıl önce başlamadığına dikkati çekerek, "Avrupa kurumları o zaman da bir şey yapmadı, bugün de hiçbir şey yapmıyor. Bana göre bu yalnızca kayıtsızlık değil, suç ortaklığına dönüşüyor." dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya ve İsrail'e yönelik politikalarını karşılaştıran Strada, şiddet yanlısı yerleşimcilere uygulanan yaptırımların, işgalin devlet tarafından desteklenen yapısını göz ardı ettiğini belirtti.

Cecilia Strada, şunları kaydetti:

"Açıkça çifte standartların içinde boğuluyoruz. Rusya'ya karşı haklı olarak 22 yaptırım paketi uygulandı, İsrail'e karşı ise sıfır yaptırım. Şimdi bazı konular konuşuluyor. Şiddet yanlısı yerleşimcilere yönelik bazı yaptırımlar uygulandı. Bence bu, Avrupa kurumlarının ikiyüzlülüğünden başka bir şey değildi. Çünkü mesele münferit şiddet yanlısı yerleşimciler değil. Yerleşimin, işgalin kendisi şiddettir. Yerleşimcilerin uyguladığı bütün şiddet devlet tarafından destekleniyor ve ordu tarafından korunuyor. O halde neyi konuşuyoruz?"

"İşgal, toprağın yanı sıra zamanı ve geleceği de gasbediyor"

Geçen yıl AP'nin resmi heyetiyle Batı Şeria'da üç gün geçirdiğini hatırlatan Strada, bu kez ise kendi inisiyatifiyle bireysel bir ziyaret düzenleyerek Batı Şeria'da kaldığını söyledi.

Strada, gözlemlerini şöyle paylaştı:

"Parlamentonun protokol kurallarının dışında olduğum için Filistinlilerin evlerinde kalabildim, Filistinli arkadaşlarımla ve Batı Şeria'da çalışan derneklerle birlikte dolaşabildim. Böylece işgal altında Batı Şeria'da yaşamanın nasıl bir şey olduğunu gerçekten, açıkça ve doğrudan görebildim."

İşgalin etkilerinin silahlı saldırılarla sınırlı kalmadığını vurgulayan Strada, şunları kaydetti:

"İşgal elbette pek çok açıdan şiddet içeriyor, gerçekten hayatın her alanında. Yalnızca ateş açılması, şiddet, tutuklamalar ve öldürmelerden ibaret değil. Toprağın gasbedilmesi demek. Zamanın gasbedilmesi demek. Kontrol noktalarında boşa harcanan zaman, hiçbir gerekçe olmadan kontrol noktalarında veya kapılarda boşa harcanan hayat demek."

Strada, eğitim ve temel hizmetlerin de işgalden etkilendiğini belirterek, "Kız ve erkek çocuklarının okula gitmesini engelleyen şiddet demek. Filistin yönetiminin vergi gelirlerine el konulması ve temel hizmetleri yürütecek paradan yoksun bırakılması demek. Bu nedenle çocuklar artık haftada üç gün okula gidiyor. Bu da açıkça yeterli değil." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyareti sırasında saldırılara doğrudan tanık olduğunu anlatan Strada, "Yerleşimcilerin şiddeti her yerde. Buldozerlerin zeytin ağaçlarını söktüğünü görebildim. Yerleşimcilerin araçlara saldırdığına tanık oldum. Hatta ileride yerleşimciler araçlara saldırdığı için geri dönüp uzaklaşmak zorunda kaldım." diye konuştu.

"Filistin nüfusunu ortadan kaldırma iradesi"

Parlamentoya girmeden önce Afganistan, Irak, Sudan, Sierra Leone ve Kamboçya'da sivil toplum kuruluşlarında çalıştığını dile getiren Strada, savaş cerrahı olan babası nedeniyle çocukluğundan itibaren savaşın sonuçlarını gördüğünü aktardı.

Strada, Gazze'deki yıkım için ise şunları söyledi:

"Gazze'de bulunmadım ama sosyal medya üzerinden ve orada tanıklık edebilen herkesin hazırladığı raporlar aracılığıyla Gazze'de yaşananları hepimiz gördük. Hayatımda hiçbir zaman bu kadar bilimsel yöntemlerle yürütülen bir şey görmedim. Bu kadar bilimsel, bu kadar sistematik bir yıkım; Filistin nüfusunu ortadan kaldırma iradesi... Hayatımda böyle bir şey görmedim."

"Tıpkı Rusya'ya yaptığımız gibi devlete ve devlet makamlarına yönelik yaptırımlara ihtiyacımız var"

Avrupa'nın devlet düzeyinde yaptırımlara yönelmesi gerektiğini vurgulayan Strada, şu çağrıyı yaptı:

"Tıpkı Rusya'ya yaptığımız gibi devlete ve devlet makamlarına yönelik yaptırımlara ihtiyacımız var. Bundan daha azıyla yetinemeyiz. AB- İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması, İsrail'e ve İsrail'den silah ticaretine ambargo uygulanması, savunma ve siber gözetim alanındaki bütün bağların kesilmesi gibi bir dizi adıma ihtiyacımız var. Ancak bunların herhangi birinden çok, çok, çok uzağız."

Strada, yerleşimlerle ticaret yasağının tek başına yeterli olmayacağının altını çizerek, Almanya ve İtalya'nın tutumları ile üye ülkelerin veto yetkisinin ortak dış politikayı engellediğini ifade etti.

Komisyonun Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM) ABD yaptırımlarından koruyacak engelleme tüzüğünü devreye sokmasını isteyen Strada, Avrupa kurumlarının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini durdurmak, yasa dışı işgali sona erdirmek ve insan haklarını yeniden tesis etmek için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini vurguladı.

"İnsanlık onurlarını bile ellerinden almak isteyen bir işgale her gün direniyorlar"

Ziyaretin ardından gözlemlerini değerlendirmeyi sürdürdüğünü belirten Strada, "Gördüklerimi zihnimde değerlendirmek için henüz yeterince zamanım olmadı. Gerçekten çok şey gördüm. Çok yoğun bir haftaydı." dedi.

Strada, Filistinlilerin yalnızca mağduriyetleriyle anlatılmasının direnişlerini görünmez kıldığını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdiye kadar çıkardığım sonuçlardan biri, muhtemelen anlatımımı biraz değiştirmem gerektiği. Her gün Filistinlilerden mağdur olarak çokça söz ediyoruz. Bu doğru çünkü onlar işgalin, apartheidın ve soykırımın mağdurları. Ancak burada durursak hikayenin büyük bir bölümü eksik kalıyor. Eksik kalan, Filistinlilerin şiddet içermeyen direnişi, sumudu. İnsanlık onurlarını bile ellerinden almak isteyen bir işgale her gün direniyorlar. Okula, işe gidiyorlar. Umutlarını yaşatıyorlar. Yaratıcılar, güçlüler."

Kaynak: AA