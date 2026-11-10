AP Türkiye Raportörü Amor, Verdioğlu'nun casusluk suçlamasıyla gözaltısına tepki gösterdi

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(ANKARA) - Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Heinrich Böll Vakfı Temsilcisi Yonca Verdioğlu'nun casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Türk makamlarının Yonca Verdioğlu'nu casusluk suçlamasıyla gözaltına alması son derece endişe verici. Bunun, eşi olan muhalefet milletvekili Ahmet Şık (ahmetsahmets)'ı sindirmek amacıyla yapılmış olması ihtimali ise daha da kaygı verici" dedi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk makamlarının Heinrich Böll Vakfı Temsilcisi Yonca Verdioğlu'nun casusluk suçlamasıyla gözaltına almasını "son derece endişe verici" olduğunu belirtti.

Amor, "Bunun, muhalefet milletvekili kocası ahmetsahmets'i sindirmek amacıyla yapılmış olması ihtimali ise daha da kaygı verici. İktidarda kalma konusundaki çaresizlik, giderek daha öngörülemez ve aşırı kararların alınmasına yol açıyor" dedi.

Kaynak: ANKA