Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

AP, Rusya'dan Ukraynalı çocukların geri gönderilmesini 536 oyla istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AP, Rusya'nın Ukraynalı çocuklara yönelik zorla yer değiştirme ve Ruslaştırma iddialarıyla Moskova'ya geri gönderme çağrısı yaptı. Tasarı 536'ya karşı 8 oyla kabul edildi; Eylül itibarıyla zorla yerinden edilen 20 bin 651 çocuk için derhal geri dönüş istendi.

Avrupa Parlamentosu (AP), Rusya'nın, Ukraynalı çocuklara yönelik "zorla yer değiştirme, yasa dışı evlat edinme, zorla Ruslaştırma ve beyin yıkama" gibi faaliyetlerde bulunduğunu öne sürerek, Moskova'ya yerinden edilen ve işgal altında yaşayan Ukraynalı çocukların geri gönderilmesi çağrısında bulundu.

AP'den yapılan açıklamaya göre, Ukraynalı çocuklara ilişkin tasarı, 8'e karşı 536 oyla kabul edildi.

AP milletvekilleri, Rusya'nın savaş sırasında Ukraynalı çocuklara yönelik "zorla yer değiştirme, yasa dışı evlat edinme, zorla Ruslaştırma ve beyin yıkama" gibi faaliyetlerde bulunduğunu öne sürerek, bunların derhal sona erdirilmesini talep etti.

Eylül itibarıyla zorla yerinden edilen 20 bin 651 ve Rus işgali altındaki topraklarda yaşayan yaklaşık 1,6 milyon Ukraynalı çocuğun bulunduğunu aktaran milletvekilleri, Moskova'ya bu çocukların "derhal, güvenli ve koşulsuz" şekilde geri gönderme çağrısı yaptı.

Milletvekilleri, çocukların geri dönmesinin "pazarlık aracı olarak kullanılmaması ve siyasi anlaşmalara bağlı hale getirilmemesi", kalıcı barış için çocukların haklarını ihlal edenlerin hesap vermesi gerektiğini vurgulayarak, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nu bu alandaki yaptırımlarını genişletmeye davet etti.

Kaynak: AA
Afrika ülkesinde altın patlaması! Üretim yüzde 49 arttı, kasaya milyarlar girdi

Bir ülkenin kaderi değişti! Toprağı kazdılar, altından servet fışkırdı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye meclisine seçilen şampiyon güreşçi, toplantılara böyle katılacak

Şampiyon güreşçi sandıktan birinci çıktı: Meclise böyle girecek
COP31'de Greta Thunberg'den sert çıkış: Gezegen ölmüyor, öldürülüyor

Dünyanın tanıdığı kız Türkiye'de! Liderlerin arasından olay çağrı
Müge Anlı’da aranan Atakan Enes Çarşanba’dan acı haber! Evinin çatısında ölü bulundu

Müge Anlı'da aranıyordu! Cesedi defalarca bakılan yerde bulundu
Eylül Öztürk estetik için 100 bin dolar harcadı! Son halini paylaştı

6 saatlik ameliyat, 100 bin dolar! İşte Eylül Öztürk'ün son hali
ABD'de bina çöktü! 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı

Şehirde ender rastlanan facia! Bilanço ağır
Ünlü türkücü Mustafa Küçük'e komşusunu darbettiği gerekçesiyle para cezası ve 5 yıl denetim

Ünlü türkücüye mahkemeden 5 yıllık şok
AK Parti'den Yeni Parti'ye rest! Kongreye katılmayacak

AK Parti'den Yeni Parti kararı! Kongreye katılmayacak