AP, Rusya'dan Ukraynalı çocukların geri gönderilmesini 536 oyla istedi

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Avrupa Parlamentosu (AP), Rusya'nın, Ukraynalı çocuklara yönelik "zorla yer değiştirme, yasa dışı evlat edinme, zorla Ruslaştırma ve beyin yıkama" gibi faaliyetlerde bulunduğunu öne sürerek, Moskova'ya yerinden edilen ve işgal altında yaşayan Ukraynalı çocukların geri gönderilmesi çağrısında bulundu.

AP'den yapılan açıklamaya göre, Ukraynalı çocuklara ilişkin tasarı, 8'e karşı 536 oyla kabul edildi.

AP milletvekilleri, Rusya'nın savaş sırasında Ukraynalı çocuklara yönelik "zorla yer değiştirme, yasa dışı evlat edinme, zorla Ruslaştırma ve beyin yıkama" gibi faaliyetlerde bulunduğunu öne sürerek, bunların derhal sona erdirilmesini talep etti.

Eylül itibarıyla zorla yerinden edilen 20 bin 651 ve Rus işgali altındaki topraklarda yaşayan yaklaşık 1,6 milyon Ukraynalı çocuğun bulunduğunu aktaran milletvekilleri, Moskova'ya bu çocukların "derhal, güvenli ve koşulsuz" şekilde geri gönderme çağrısı yaptı.

Milletvekilleri, çocukların geri dönmesinin "pazarlık aracı olarak kullanılmaması ve siyasi anlaşmalara bağlı hale getirilmemesi", kalıcı barış için çocukların haklarını ihlal edenlerin hesap vermesi gerektiğini vurgulayarak, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nu bu alandaki yaptırımlarını genişletmeye davet etti.

Kaynak: AA