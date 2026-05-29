AP'de aşırı sağcı AfD öncülüğünde kurulan siyasi grup hakkında inceleme başlatıldı

Avrupa Parlamentosu, Almanya merkezli aşırı sağcı AfD'nin öncülüğünde kurulan Egemen Ulusların Avrupası (ESN) grubunun AB'nin temel değerlerine uygunluğunu incelemeye aldı. Gruptaki bazı siyasetçilerin göçmen, Yahudi ve LGBT karşıtı söylemleri nedeniyle ESN, AB fonlarından yararlanma hakkını kaybedebilir.

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Almanya'daki aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin öncülüğünde kurulan Egemen Ulusların Avrupası (Europe of Sovereign Nations-ESN) hakkında, siyasi grubun Avrupa Birliği'nin (AB) temel değerlerine uyup uymadığı konusunda inceleme başlatıldı.

AP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Avrupa siyasi partileri ve vakıflarını denetleyen Avrupa Siyasi Partiler ve Vakıflar Otoritesinin (APPF) ESN hakkında hazırladığı rapor, AP tarafından teslim alındı ve değerlendirme süreci başlatıldı.

Kaynaklar, Avrupa siyasi partilerinin statüsü ve finansmanına ilişkin düzenlemenin 13/4 maddesi uyarınca AP, AB Komisyonu veya AB Konseyinin iki ay içinde doğrulama talebinde bulunabileceğini belirtti.

Söz konusu süreç, ESN'nin AB'nin temel değerlerine uyup uymadığının incelenmesini öngörüyor.

Sürecin sonunda ESN'nin, Avrupa siyasi partisi statüsünü ve AB fonlarından yararlanma hakkını kaybetmesi ihtimali bulunuyor.

APPF'nin değerlendirmesinde, bazı ESN üyesi siyasetçilerin "göçmen, Yahudi ve LGBT karşıtı" söylemleri ile sosyal medya paylaşımlarının AB'nin temel değerleriyle uyumluluğuna ilişkin soru işaretleri bulunduğu belirtiliyor.

ESN'nin 2026 yılında AB bütçesinden 2 milyon avroyu aşkın mali destek alması öngörülüyor.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
