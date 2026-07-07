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AP, aşırı sağcı ESN partisinin AB değerlerine uyumunun incelenmesini istedi

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Avrupa Parlamentosu, Almanya'daki aşırı sağcı AfD'nin öncülüğünde kurulan Egemen Ulusların Avrupası (ESN) partisinin AB temel değerlerine uyup uymadığının incelenmesi için resmi doğrulama süreci başlatılmasını onayladı. Oylamada 414 evet, 224 hayır oyu çıktı.

Avrupa Parlamentosu (AP), Almanya'daki aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin öncülüğünde kurulan Egemen Ulusların Avrupası (ESN) Avrupa siyasi partisinin Avrupa Birliği (AB) temel değerlerine uyup uymadığının incelenmesi için resmi doğrulama sürecinin başlatılmasını destekledi.

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu'nda yapılan oylamada milletvekilleri, 414 "evet", 224 "hayır" ve 18 çekimser oyla, Avrupa Siyasi Partiler ve Vakıflar Otoritesinden (APPF) ESN'nin AB mevzuatında kayıt ve mali destek için öngörülen koşullara uyup uymadığının doğrulanmasını talep etti.

Karar, APPF'nin ESN'nin AB'nin temel değerlerine bağlılığı konusunda şüphe uyandıran hususlar bulunduğunu AP, AB Konseyi ve AB Komisyonuna bildirmesinin ardından alındı.

AP'nin oylaması, doğrulama prosedürünün başlatılmasına yönelik usule ilişkin bir adım niteliği taşıyor. Oylama, ESN'nin AB'nin temel değerlerini ihlal ettiğine ilişkin bir tespit anlamına gelmiyor.

Doğrulama sürecinde APPF, ESN'nin demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı gibi AB'nin temel değerlerine uyup uymadığını inceleyecek. Bu ilkelerin korunması, Avrupa düzeyinde kayıtlı siyasi parti statüsünün sürdürülmesi ve AB bütçesinden mali destek alınabilmesi için temel şartlar arasında yer alıyor.

APPF'nin olası bir kayıt silme kararı ise AP veya AB Konseyinin itiraz etmemesi halinde yürürlüğe girecek.

AP'de aynı isimle faaliyet gösteren ESN siyasi grubu ile ESN Avrupa siyasi partisi hukuken ve işlevsel olarak birbirinden ayrı yapılar olarak faaliyet gösteriyor. Parlamento grupları, AP'deki milletvekillerinin ortak siyasi faaliyetlerini yürütmesini sağlarken, Avrupa siyasi partileri AB düzeyinde ayrı bir hukuki statüye ve mali destek sistemine tabi bulunuyor.

Bu doğrulama mekanizması ilk kez işletiliyor. Avrupa siyasi partileri ve vakıflarına ilişkin revize edilen AB düzenlemesi, AP tarafından Ekim 2025'te kabul edilmiş, şeffaflık, yabancı müdahaleye karşı koruma ve Avrupa değerlerinin korunmasına ilişkin kuralları sıkılaştırmıştı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
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