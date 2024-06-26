Anzer Yaylası'nda 2024 yılı bal üretimi için petekler mühürlendi

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda, Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Rize Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında, 2024 yılı bal üretimi için petekler mühürlendi.

Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Özkırım, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ile yaylada 2 günde 5 kilometrelik aralıklarla belirlenen 10 ayrı noktada petekleri mühürledi.

Özkırım, Anzer Muhtarı Remzi Güzel ve bölgedeki kooperatif başkanlarıyla birlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, 40 yıldır Anzer balını analiz ederek kalitesine değer kattıklarını ve kimlik kartı oluşturduklarını söyledi.

Tüm üretim koşullarının sağlıklı bir şekilde sağlandığı ve arıcılığın yoğun olarak yapıldığı bölgelerde kovanların işaretlendiğine vurgu yapan Özkırım, Rize Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yaptıkları protokole ilişkin şu bilgileri verdi:

"Anzer balının değerini ve kalitesini çok daha somut verilerle ortaya dökmek amacıyla bu yıl itibarıyla bilimsel olarak değişik bir metot uyguluyoruz. Artık Anzer Yaylası'nda bal sezonu başladığında Hacettepe Üniversitesi burada olacak. Kovanlar mühürlenecek. Bir daha o kovana bal sezonu boyunca kimse dokunamaz, kovan bozulamaz. Seçtiğimiz kovanları mühürledik. Resmi olarak Anzer balı sezonu açılmış oldu.

Mühürlü kovanlardan bir ay sonra bal alınacak. Bu balları 2024 yılının referans balları olarak kullanacağız. Diğer üreticilerimizin ballarını bu ballar ile analiz ederek 'Uygundur.' diyeceğiz. Hacettepe Üniversitesi ve Tarım Müdürlüğünün 10 kovanı var bölgede. Böylelikle istediği kadar farklı bölgelerle benzerlik göstersin, ayırt edici özelliği olsun, referans balımız Anzer'den elde edilecek. Uygulama, Anzer balının kendine özgün kalitesini üretim aşamasında kontrol altında tutmamızı sağlayacak. Anzerlilerin ballarını koruma mücadelesine bilimsel katkı sunmuş olacak."

"Anzer balı padişaha sunulan bal." söyleminden öteye geçilmesi gerektiğini dile getiren Özkırım, "Anzer Yaylası'nda apiturizm uygulamasına başlayacağız. Ekoturizmin bir parçası. Anzerli üreticiler ballarını nasıl ürettiklerini en şeffaf şekilde misafirlerle paylaşacak. Kovan başında Anzer balını tanıtacağız, coğrafi işaret logosu olmayan kavanozlardan da sorumlu olunmayacak." diye konuştu.