Üye Girişi
Haberler
Bilirkişi soruşturmasında 2 gazeteci serbest, 3 isme tutuklama talebi

Bilirkişi soruşturmasında 2 gazeteci serbest, 3 isme tutuklama talebi
Ateşkes sonrası ilk görüşme! Erdoğan, Hamas heyetini Beştepe'de kabul etti

Ateşkes sonrası ilk ziyaret! Hamas heyeti Beştepe'de
HDP'li Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu

Ahmet Türk'ün ardından Figen Yüksekdağ! Kardeşi ölü bulundu
Müdür, öğrencilere ağzına geleni sayıp tekme tokat dövdü

Okul müdürü, öğrencilere ağzına geleni sayıp tekme tokat dövdü

Antika Pazarı'nda Bulunan Tarihi Mektuplar Sahiplerine Ulaştırılmak İsteniyor

Antika Pazarı'nda Bulunan Tarihi Mektuplar Sahiplerine Ulaştırılmak İsteniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da yaşayan Serkan Topal, antika pazardan aldığı 78 yıl önce yazılmış mektupları sahiplerine ulaştırmak için araştırma yapıyor. Mektuplar, ABD'de diplomat olarak görev yapan Kaya Kutlu'ya ait ve Aydın'daki kayınpederine yazılmış.

İstanbul'da yaşayan Serkan Topal, antika pazarından satın aldığı ve ABD'de diplomat olarak görev yapan Kaya Kutlu'nun 78 yıl önce yazdığı mektupları sahiplerine ulaştırmak istiyor.

Yıldız Teknik Üniversitesinde memur olarak çalışan Topal, 10 yıldır amatör antikacılık yapıyor. Geçen günlerde Feriköy Antika Pazarı'nda 6 mektup satın alan Topal, bunları okuduktan sonra sahiplerini bulmaya karar verdi.

İlk mektubun 1947 yılında ABD'de diplomat olarak görevli Kaya Kutlu tarafından Aydın'da yaşayan kayınpederi Ali Töz'e hitaben yazıldığını fark eden Topal, mektupların gönderildiği adresi ve sahiplerini aramaya karar verdi.

Mektupların gönderildiği Hasanefendi Mahallesi'ne gelen Topal, gazetecilere, aradan yıllar geçtiği için sokak isimlerinin değiştiğini söyledi.

Muhtardan henüz Ali Töz ismine ulaşamadığını anlatan Topal, şunları kaydetti:

"Mektuplardan Ali Töz'ün 3 kızının olduğunu tahmin ediyoruz. Mektubu yazan Kaya Kutlu, o dönem diplomat olarak ABD'de bulunuyor. Onun üzerinden akrabalarına ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Mektupta okuduğumuza göre Ali amcanın kardeşleri Nihal, Sema, Sedef ve Haydar, ayrıca da Simten diye biri var. Belki bu isimler üzerinden tanıyanlar olabilir. Eğer başarabilirsek 78 yıl önce yazılan emanetleri yakınlarına ulaştırmayı amaçlıyorum."

Her mektubun ayrı bir hikayesinin olduğunun altını çizen Topal, en azından Ali Töz'ün torunlarına emanetleri teslim etmek istediğini dile getirdi.

Mektupların içeriğinin dönemi yansıttığını belirten Topal, "Fotoğraf makinesi yokmuş. Bu nedenle aile fotoğraf yollayamamış. Bir arkadaşından makine alacakmış, ondan sonra fotoğraf yollayabilecekmiş. Ayrıca diplomat, o dönemde 860 dolar maaş alıyormuş mektuplarda bunları anlatıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
img

Farioli'den Galatasaray sorusuna bomba yanıt
img

Dünya bu faciayı konuşuyor! Onlarca cesedi binbir güçlükle çıkardılar
img

Yeni savaş kapıya dayandı! Kim Jong Un talimatı resmen verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya'daki bir otelin çalışanı dehşet gecesini anlattı: Keşke önüne siper olabilseydim

Kartalkaya'daki dehşet gecesini anlattı: Keşke engel olabilseydim
İstanbul'daki tüm kamu ve özel sektöre ait binaların yangın mevzuatına uygunluğu denetlenecek

Bolu'daki yangın sonrası İstanbul'daki binalar için harekete geçildi
Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
Bir dönemin efsanesiydi, yüzüne yemek yağı enjekte edilince hayatı kabusa döndü

Bir dönemin efsanesi şimdi bu halde!
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
Soğuk ve kar yağışlı hava Türkiye'de etkili olacak

İstanbul'a kar geliyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.