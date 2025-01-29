Antika Pazarı'nda Bulunan Tarihi Mektuplar Sahiplerine Ulaştırılmak İsteniyor

İstanbul'da yaşayan Serkan Topal, antika pazarından satın aldığı ve ABD'de diplomat olarak görev yapan Kaya Kutlu'nun 78 yıl önce yazdığı mektupları sahiplerine ulaştırmak istiyor.

Yıldız Teknik Üniversitesinde memur olarak çalışan Topal, 10 yıldır amatör antikacılık yapıyor. Geçen günlerde Feriköy Antika Pazarı'nda 6 mektup satın alan Topal, bunları okuduktan sonra sahiplerini bulmaya karar verdi.

İlk mektubun 1947 yılında ABD'de diplomat olarak görevli Kaya Kutlu tarafından Aydın'da yaşayan kayınpederi Ali Töz'e hitaben yazıldığını fark eden Topal, mektupların gönderildiği adresi ve sahiplerini aramaya karar verdi.

Mektupların gönderildiği Hasanefendi Mahallesi'ne gelen Topal, gazetecilere, aradan yıllar geçtiği için sokak isimlerinin değiştiğini söyledi.

Muhtardan henüz Ali Töz ismine ulaşamadığını anlatan Topal, şunları kaydetti:

"Mektuplardan Ali Töz'ün 3 kızının olduğunu tahmin ediyoruz. Mektubu yazan Kaya Kutlu, o dönem diplomat olarak ABD'de bulunuyor. Onun üzerinden akrabalarına ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Mektupta okuduğumuza göre Ali amcanın kardeşleri Nihal, Sema, Sedef ve Haydar, ayrıca da Simten diye biri var. Belki bu isimler üzerinden tanıyanlar olabilir. Eğer başarabilirsek 78 yıl önce yazılan emanetleri yakınlarına ulaştırmayı amaçlıyorum."

Her mektubun ayrı bir hikayesinin olduğunun altını çizen Topal, en azından Ali Töz'ün torunlarına emanetleri teslim etmek istediğini dile getirdi.

Mektupların içeriğinin dönemi yansıttığını belirten Topal, "Fotoğraf makinesi yokmuş. Bu nedenle aile fotoğraf yollayamamış. Bir arkadaşından makine alacakmış, ondan sonra fotoğraf yollayabilecekmiş. Ayrıca diplomat, o dönemde 860 dolar maaş alıyormuş mektuplarda bunları anlatıyor." diye konuştu.