Anthropic, yapay zeka modellerine getirilen kısıtlamaların kaldırılması için Trump yönetimiyle görüşüyor

ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic, en gelişmiş yapay zeka modellerine getirilen ihracat kısıtlamalarının kaldırılması için Başkan Donald Trump yönetimiyle görüşmeler yürütüyor.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre Trump yönetiminin 13 Haziran'da Anthropic'in "Fable 5" ve "Mythos 5" adlı yapay zeka modellerinin yabancı hükümetler, şirketler ve bireyler tarafından kullanılmasını yasaklaması üstüne şirket yetkilileri, yasağın kaldırılması amacıyla hafta sonu Washington'da ABD yönetimiyle temaslarda bulundu.

Görüşmelere, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Ulusal Siber Direktör Sean Cairncross, Anthropic'in kurucu ortaklarından Tom Brown ve şirketin kamu politikaları sorumlusu Sarah Heck katıldı.

Şirketin üst düzey güvenlik ve teknik uzmanlarının, krizin çözümü amacıyla Washington'da hükümetin siber güvenlik yetkilileriyle görüşmelere devam ettiği belirtiliyor.

Uzmanlardan ABD yönetimine açık mektup

Öte yandan, aralarında siber güvenlik şirketi yöneticileri, araştırmacılar ve teknoloji uzmanlarının bulunduğu çok sayıda isim, Trump yönetimine açık mektup gönderdi.

Mektupta, Anthropic'in "Fable 5" ve "Mythos 5" modellerine yönelik ihracat kısıtlamalarının kaldırılması istendi.

Bu modellerin benzersiz yeteneklere sahip olmadığı ve benzer özelliklerin diğer yapay zeka sistemlerinde de bulunduğu savunulan mektupta, kısıtlamaların ABD'nin yapay zeka alanındaki liderliğini ve siber savunma kapasitesini zayıflatabileceği belirtildi.

Ayrıca mektupta, yapay zeka risk değerlendirmelerinin gelecekte daha açık, bilimsel ve şeffaf süreçle yürütülmesi çağrısında bulunuldu.

Hükümet ile Anthropic arasındaki gerilim

Yapay zeka firması Anthropic'in, Claude modelini "tüm yasal askeri amaçlar" için kullanıma açmayı reddetmesi ve askeri kullanıma dair güvenlik endişeleri, Pentagon ile anlaşmazlıklara yol açmıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 24 Şubat'ta Anthropic'e ültimatom vermiş, Pentagon'un şirketin yapay zekasını istediği şekilde kullanmasına 27 Şubat'a kadar izin vermedikleri takdirde hükümetle sözleşmelerini kaybetme riskinin bulunduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump da 27 Şubat'ta Pentagon ile Anthropic arasında yaşanan tartışmaların ardından tüm federal kurumlara Anthropic teknolojisinin kullanımının derhal durdurulması talimatı vermişti.

Ardından Pentagon, 6 Mart'ta teknolojisinin ABD vatandaşlarının gözetlenmesinde ve tam otonom silahlarda kullanılmasını kabul edemeyeceğini açıklayan firmayı "tedarik güvenliği açısından riskli" ilan etmişti.

Anthropic, 9 Mart'ta ABD hükümetine karşı iki dava açarak, Pentagon yetkililerinin yapay zeka güvenliği konusundaki tutumundan dolayı şirkete yasa dışı şekilde misilleme yaptığını iddia etmişti.

Yapay zeka şirketi Anthropic, 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, ihracat kontrolü talimatı kapsamında, şirket çalışanları da dahil ülke içi ve dışındaki tüm yabancı uyruklu kişilerin söz konusu yapay zeka modellerine erişiminin durdurulmasını talep ettiği belirtilmiş, talimat doğrultusunda Fable 5 ve Mythos 5'e erişimin tüm müşteriler için derhal askıya alındığı bildirilmişti.