Antalya-Yapay zekalı radar sistemiyle 4 şeritte aynı anda tarama

ANTALYA'da yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yapay zeka destekli mobil hız tespit sistemi, aynı anda tüm şeritlerdeki araçları görüntüleyip, plakalarını okuyarak ihlalleri direkt sisteme geçiyor. Hız ihlallerinde 9 bin 268 liraya kadar idari cezanın uygulanmasına imkan tanıyan sistem, hız kaynaklı trafik kazalarını azaltmayı amaçlıyor.

Antalya'da trafik birimleri, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yerli imkanlarla üretilen yeni nesil hız ihlal tespit sistemlerini aktif olarak kullanıyor. Tripot ya da devriye aracına entegre edilebilen radar cihazı, yapay zeka desteğiyle 4 şeritteki tüm araçların hızını anlık ölçüyor. Üst sınırdan uygulanan hız cezası 9 bin 268 liraya kadar çıkarken, sistemin temel amacı hız kaynaklı kazaların önüne geçilmesi. Operatör gerektirmeden çalışan mobil radar, kara yolunda seyreden araçların hız ve plaka bilgilerini otomatik okuyarak EGM PolNet ağına iletiyor. Hız ihlali sorgularının ardından tespit edilen veriler, trafik ekiplerine anlık aktarılıyor ve kural ihlali yapan sürücüler hakkında cezai işlem uygulanıyor.

MARKADAN RENK BİLGİSİNE TÜM DETAYLAR SİSTEME AKTARILIYOR

Yapay zeka ile güçlendirilen radar cihazı, araçların marka ve modelinden rengine kadar birçok bilgiyi tespit edebiliyor. Sistemin aktif edilmesinden önce şerit sayısı belirleniyor ve her araç için hız ölçümü ayrı ayrı yapılıyor. Tüm hava koşullarında, gündüz ve gece güvenli şekilde hız tespiti yapabilen cihaz, otoyollar başta olmak üzere tüm kara yollarında kullanılabiliyor. Ön plakası bulunmadığı için geçmişte hız ihlali tespit edilemeyen motosikletler de artık trafiğin akış yönüne ters çevrilen radar sayesinde hız aşımı yaptıkları anda kaydedilebilecek.

'ÖLÜMLE SONUÇLANAN KAZALARIN YÜZDE 50'Sİ AŞIRI HIZDAN KAYNAKLANIYOR'

Trafik kazalarının yüzde 50'sinin hız kaynaklı olduğunu söyleyen Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Sedat Akyürek, "2024 yılı içerisinde Türkiye genelinde meydana gelen trafik kazalarında 6 bin 351 vatandaşımızı kaybettik. Bu, 1 yılda küçük ölçekli bir ilçe nüfusu kadar insanı trafik kazalarında kaybetmek anlamına geliyor. Antalya'da ise aynı dönemde 93 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ölümle sonuçlanan kazaların yüzde 50'si aşırı hızdan kaynaklanıyor. Yerli ve milli mobil radar sistemi, sadece hız ve plaka okumuyor. 4 şeridi aynı anda tarayarak araçların marka, model, tip ve renk bilgilerinin tamamını tespit ediyor. Hacizli-yakalamalı, ikiz plaka, suça karışmış ya da terör kapsamında aranan araçları da operatöre anlık bildiriyor" dedi.

'AMAÇ CEZA DEĞİL, CAN KAYBINI ÖNLEMEK'

Cihazı özellikle trafik kazalarının yoğun olduğu bölgelere yerleştirdiklerini kaydeden Akyürek, "Gece ve gündüz aynı performansla çalışıyor. Motosikletler dahil tüm araçların hızlarını ve plakalarını tespit edebiliyor. Bu sistem, personelimizin işini ciddi anlamda kolaylaştırdı ve daha hızlı, etkili ve nitelikli hız denetimi yapmamızı sağladı. Antalya'da özellikle kazaların yoğun olduğu noktalarda uygulamalarımızı artırıyoruz. Sabah ve akşam trafiğine çıkmadan önce zaman planlaması yapın, hız limitlerine uyun, şerit ihlali yapmayın, takip mesafesini koruyun, araçtaki herkes emniyet kemeri taksın ve kesinlikle cep telefonu kullanmayın. Bizim hedefimiz; cezai işlem uygulamak değil, başka canların yanmaması. 'Bir kural bir ömür' diyoruz" diye konuştu.

'SİSTEM, SAKINCALI ARAÇLARI DA OTOMATİK BİLDİRİYOR'

Radar ekibinde görev yapan polis memuru Fatma Yılmaz Demir, "Daha önce farklı radar cihazlarında görev yapmış bir memur olarak, bu sistem bize büyük kolaylık sağlıyor ve emniyet açısından önemli katkılar sunuyor. Cihaz, hız denetiminin yanı sıra sakıncası bulunan araçlar sisteme otomatik düşüyor ve cihaz bizi anında uyarıyor. İkiz plaka, hacizli, yakalamalı, terör kapsamında aranan araçlar da sistemin ikaz mekanizmasıyla ekrana yansıyor. Genellikle kazaların yoğun olduğu noktalarda uygulama yapıyoruz. Trafiğin durumuna göre günde sorguladığımız araç sayısı değişmekle birlikte sistem yüzlerce aracı aynı anda tarayarak, bilgilerinin tamamını bize aktarabiliyor" dedi.

'HİÇBİR ARACIN PLAKASI GÖZDEN KAÇMIYOR'

Çift yönden de görüntüleme yapabildiklerini aktaran polis memuru Fatmanur Sarıtaş, "Uygulamaya başlamadan önce kontrol levhalarını yolun uygun noktalarına yerleştiriyoruz. Ardından aracımızı belirlenen alana çekip, Uygulama Takip Projesi kapsamında sisteme yolun şerit sayısını ve hız limitlerini tanımlıyoruz. Kurulum tamamlandığında sistemler entegre şekilde çalıştığı için hız ihlallerine ilişkin cezai işlemleri anlık uygulayabiliyoruz. Aracımızı trafiğin aktığı yöne ya da ters istikamete yerleştirebiliyoruz. Hiçbir aracın plakası gözden kaçmıyor. Arka plakaları okuyabildiği için motosikletler üzerinde de etkin hız denetimi yapabiliyoruz" diye konuştu.

Haber: Adem AKALAN-İrem DAŞBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,