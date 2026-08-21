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Antalya ve Yalova'da atık su cezası: 7,9 milyon lira

Antalya ve Yalova'da atık su cezası: 7,9 milyon lira
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya ve Yalova'da denize ve dereye atık suları arıtmadan deşarj edenlere toplam 7 milyon 970 bin lira ceza uygulandığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya ve Yalova'da denize ve dereye atık suları arıtmadan deşarj edenlere toplam 7 milyon 970 bin lira ceza uygulandığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre, Yalova'da 14 Ağustos'ta Çınarcık Belediyesine ait kanalizasyon hattı güzergahındaki denetimde, Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bulunan Taş Liman Bölgesi'nde 2 bacadan, Vali Akı Caddesi'nde de 2 farklı bacadan arıtılmamış atık suyun taştığı ve Marmara Denizi'ne deşarj edildiği saptandı.

Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne arıtılmamış atık su deşarjı nedeniyle Çınarcık Belediyesine 5 milyon 34 bin lira idari ceza uygulandı.

17 Ağustos'ta da Çınarcık Teşvikiye, Karpuzdere Atıksu Arıtma Tesisi ve terfi merkezinde yapılan denetimde Mavi Deniz Atıksu Arıtma Tesisi'nin çalışmadığı, terfi merkezinde biriken atık suların Teşvikiye Deresi'ne arıtılmadan deşarj edildiği belirlendi, Mavi Deniz Atıksu Arıtma Birliğine 2 milyon 97 bin lira idari ceza verildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde de İnceboğaz mevkisinde denizin kirletildiğine ilişkin sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine Antalya İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Denetimde Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğüne ait terfi istasyonundan arıtılmamış atık suların deşarj edildiği belirlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğüne de 839 bin lira idari para cezası uygulandı.

Her iki ilde çevre kirliliğine neden olan sorumlular hakkında cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak: AA
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