Antalya ve ilçelerinde 'Gazze Kararlılık Yürüyüşü' düzenlendi

Antalya ve ilçelerinde, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" düzenlendi.

Kudüs Dayanışma Platformu üyeleri ve vatandaşlar, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek ve İsrail'e tepkilerini yükseltmek amacıyla Konyaaltı Sahili Olbia Meydanı'nda toplandı.

Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar atan kalabalık, "Şehitlerimiz ve Filistin için yürüyoruz", "Bir adım ötede insanlık ölüyor, kahrolsun İsrail", "Müslümanlar birleşin", Filistin özgür olana kadar mücadelemiz devam edecek", "Bir sabah gelecek kardan aydınlık" yazılı pankartlar taşıdı.

Grup, Konyaaltı Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sonunda Konyaaltı sahilinde dev Türk bayrağı ile Filistin bayrağı açıldı.

İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya'nın dua ettiği programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Antalya Kudüs Platformu Başkanı Mustafa Erduran, burada yaptığı açıklamada, özellikle Gazze şeridinde uluslararası hukuku ve insanlık onurunu hiçe sayan bir soykırım yaşandığını söyledi.

Yaklaşık 2 yıldır Gazze'de 70 binden fazla insanın vahşice öldürüldüğünü, on binlerce kişinin enkaz altında kaldığını ve kayıp olduğunu ifade eden Erduran şunları söyledi:

"İşgalci Siyonist rejim, Gazze'yi sadece bombalarla değil, açlıkla, susuzlukla da teslim almaya çalışıyor. İşte bu noktada, vicdan sahibi insanlar olarak bize düşen, bu zalim ablukayı kırmaktır. Mavi Marmara ile başlayan 'Özgürlük Filosu' ruhu, bugün 'Sumud Filosu' yani 'Direniş ve Kararlılık Filosu' ile devam ediyor. Bu filolar, sadece insani yardım gemileri değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki özgür insanların, zalimin karşısında dimdik duruşunun, Gazze'nin yanında oluşunun ve esareti asla kabul etmeyeceğinin yüzen anıtlarıdır. Onlar, ablukayı yarmaya giden bir avuç gemi değil, milyarlarca insanın duasını ve umudunu taşıyan iman ve inanç kaleleridir."

Etkinlik kapsamında Kaleiçi Yat Limanı ve Sarısu balıkçı barınaklarından hareket eden bazı tekneler de Konyaaltı Plajı açıklarında buluştu. Türk ve Filistin bayrakları asılan ve üstünde "Free Palestine" pankartı bulunan tekneler denizde kortej oluşturdu.

Sahilde yürüyen kalabalıkla birlikte hareket eden teknelere, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi botları da eşlik etti.

Etkinliğe AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, Kemal Çelik, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, MHP Antalya İl Başkanı Sadullah Güneş, ilçe başkanları ile siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Alanya

AK Parti Alanya İlçe Başkanlığınca Küresel Sumud Filosu'na destek için düzenlenen etkinlikte balıkçı barınağından çıkan tekneler denizde kortej oluşturdu.

Kızılkule önünde toplanan vatandaşlar da Alanya Deniz Feneri'ne yürüdü.

Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla slogan atan vatandaşlar, "Direnişe devam Gazze'ye selam", "Özgür Filistin" ve "İşgale Son" yazılı dövizler taşıdı.

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Şarani Tavlı, yürüyüşün tamamlanmasının ardından gruba yönelik yaptığı konuşmada, dünyanın gözü önündeki soykırıma ve çocuk katliamına sessiz kalamayacaklarını belirtti.

"Gazze bugün insanlığın aynasıdır. O aynaya baktığımızda, kim zalim kim mazlum, kim adil, kim vicdansız açıkça görülmektedir." diyen Tavlı, İsrail'in Gazze'de yaptıklarının insanlık suçu olduğunu kaydetti.

Filistin'deki mazlumların yalnız olmadığını dile getiren Tavlı, "Sumud filosu kahramanları, Filistin halkına insanlığın selamını götürdüler. Onlar canlarını ortaya koydular. Soykırımcı İsrail'in Gazze'yi zulmü altına alan ablukasını kırmak için çıktıkları yolculuk ile tüm dünyaya büyük bir ders verdiler. Onlar, dünyanın sessizliğini delen birer vicdan sesi oldular. Onlar, zulme karşı umut taşıyan cesaretin adı oldular. Gazze'ye ulaşamadılar ama surda bir gedik açtılar." dedi.

Tavlı, filoya Alanya'dan katılan Alparslan Aslan ve Hakan Şimşek'in gösterdikleri cesaret ve kararlılıkla, Türkiye'nin vicdanını temsil ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaş

Antalya'nın Kaş ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'nün helikopter sahasında düzenlenen etkinlikte de vatandaşlar Filistin bayrakları taşıyarak İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

AK Parti Kaş İlçe Başkanı Okay Bilgin, Filistin'de yaşananların insanlığın en ağır sınavlarından biri olduğunu dile getirdi. Gazze'de aylardır süren saldırıların insanlık trajedisine döndüğüne dikkati çeken Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin halkının en güçlü savunucularından biri olduğunu kaydetti.