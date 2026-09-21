Antalya Serik'te motosiklet sürücüsü yaralandı; yardım eden vatandaş oğluyla görüştürdü

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ANTALYA'nın Serik ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Belek Turizm Yolu'ndaki üst geçidin altında bulunan kavşakta meydana geldi. H.K. idaresindeki 07 CAS 016 plakalı yolcu otobüsü ile İ.M.'nin kullandığı, plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İ.M. ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

YARALI OĞLUYLA GÖRÜŞTÜRDÜ

Kaza sırasında olay yerinde bulunan bir vatandaş, yaralı motosiklet sürücüsüne yardım etti. İ.M.'nin oğlunu telefonla arayan vatandaş, sedyedeki yaralının oğluyla görüşmesini sağladı. Aynı vatandaşın yaralı sürücünün başının altına havlu koyarak yardımcı olduğu da görüldü.

Haber- kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı