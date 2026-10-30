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Antalya Serik'te kazada yaralanan 2 kişiye Serik Belediye Başkanı ilk müdahale etti

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Antalya'nın Serik ilçesinde D400 kara yolunda otomobilin yayaya çarpması sonucu yaya ve sürücü olmak üzere 2 kişi yaralandı. Serik Belediye Başkanı Op. Dr. Kadir Kumbul yaralılara ilk müdahalede bulundu; hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Orta Mahalle'de Antalya-Alanya D400 kara yolunda, Ali Osman Ö. idaresindeki 07 CBV 126 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Ramazan Y'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, orta refüjdeki ağaca ve demir bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada yaya Ramazan Y. ile otomobil sürücüsü Ali Osman Ö. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara, o sırada yoldan geçen Serik Belediye Başkanı Op. Dr. Kadir Kumbul tarafından ilk müdahalede bulunuldu.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi ve özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Ramazan Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, sürücü Ali Osman Ö'nün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda ulaşım tek şeritten sağlandı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA
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