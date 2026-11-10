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Anadolu Ateşi'nin 5 bin kişilik Aspendos Arena'sı boşaltılıyor! Mahkeme kararı kesinleşti

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Anadolu Ateşi'nin 5 bin kişilik Aspendos Arena'sı boşaltılıyor! Mahkeme kararı kesinleşti
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Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun Antalya Serik'te gösterilerine ev sahipliği yapan 5 bin kişilik Aspendos Arena'da tahliye başladı. Arazi sahibi Hüseyin Avni Aykol'un 2018'de kiracı firmaya açtığı tahliye davasında karar kesinleşince topluluğun malzemeleri alandan çıkarılmaya başlandı. Alan için Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu 2017'de yıkım kararı vermişti.

Antalya'nın Serik ilçesinde Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun gösterilerine ev sahipliği yapan 5 bin kişilik Aspendos Arena'da, mahkeme kararı doğrultusunda tahliye süreci başladı. Arazi sahibi Hüseyin Avni Aykol ile kiracı firma arasında uzun süredir devam eden hukuki süreç sonunda tahliye kararının kesinleşmesi ile malzemelerin alandan çıkarılmasına başlandı.

ANTİK TİYATRODAN AYRILINCA KURULDU

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, uzun yıllar gösterilerini Serik'teki tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yaptı. 2008 yılına kadar antik tiyatroda sahne alan topluluk, restorasyon çalışmaları nedeniyle gösterilerine ara vermek zorunda kaldı. Bunun üzerine topluluk, Aspendos Antik Tiyatrosu'na yakın konumdaki Belkıs Mahallesi'nde mülkiyeti Hüseyin Avni Aykol'a ait araziyi kiraladı. Arazide, 1260 metrekare büyüklüğünde ve yaklaşık 5 bin seyirci kapasiteli Aspendos Arena Gösteri Merkezi kuruldu.

2017'DE YIKIM KARARI ÇIKMIŞTI

Aspendos Arena ile ilgili hukuki süreç, yapının bulunduğu alanın arkeolojik sit statüsü ve imar mevzuatı üzerine başladı. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, 2017 yılında gösteri merkezinin yıkılmasına karar verdi. Bir yandan da Serik Belediyesi tarafından kaçak yapılarla ilgili uygulanan yıkım kararları ve idari para cezalarına ilişkin hukuki süreçler üst mahkeme kararlarıyla kesinleşti. Bu gelişmelerin ardından arazi sahibi Hüseyin Avni Aykol da kiracı firmaya karşı 2018 yılında tahliye davası açtı.

TAHLİYE KARARI KESİNLEŞTİ

Arazi sahibi Hüseyin Avni Aykol ile Anadolu Ateşi'nin bağlı olduğu şirket arasında uzun süredir devam eden hukuki süreçte tahliye kararının kesinleşmesi üzerine gösteri merkezinde boşaltma işlemleri başlatıldı. Anadolu Ateşi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Erdoğan'a ait malzemeler alandan çıkarılmaya başlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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