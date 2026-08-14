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Alanya'da Gece Yangını Sabaha Kontrol Altında

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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde gece başlayan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle sabah saatlerinde kontrol altına alınarak, söndürüldü.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde gece başlayan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle sabah saatlerinde kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Yeniköy ile Paşaköy mahalleleri arasındaki ormanda çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çok sayıda arazözle yangına müdahale eden ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek için gece boyunca çalıştı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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