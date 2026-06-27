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Antalya'nın simge yapısı Üçkapılar gece de ihtişamıyla öne çıkacak

Antalya'nın simge yapısı Üçkapılar gece de ihtişamıyla öne çıkacak
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Antalya'nın tarihi Kaleiçi'ndeki Üçkapılar ve bağlı kuleler, özel aydınlatma sistemiyle gece saatlerinde de görkemli bir görünüme kavuştu. Proje, kentin kültürel mirasını daha görünür kılmayı hedefliyor.

Antalya'nın tarihi Kaleiçi'ne açılan simge yapılarından Üçkapılar ile bağlı kuleler ve surlar, özel aydınlatma sistemiyle gece saatlerinde de görkemli görünümüne kavuştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Hulusi Şahin'in talimatıyla Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı ödeneğiyle yürütülen proje kapsamında, Kaleiçi'nin kalbinde yer alan tarihi Üçkapılar ile bağlı kuleler ve surlarda ışıklandırma çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmayla, kentin tarihi ve modern yerleşim dokusunun kesişim noktasında bulunan anıtın gece saatlerindeki görünürlüğü artırıldı.

Yeni aydınlatma sistemiyle farklı bir görünüme kavuşan Üçkapılar'ın, ziyaretçilere estetik bir görsel deneyim sunmasının yanı sıra Antalya'nın kültürel mirasının daha görünür hale gelmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Antalya'nın simge yapıları arasında yer alan Üçkapılar, Roma İmparatoru Hadrianus'un kenti ziyareti anısına Milattan Sonra 130 yılında anıtsal giriş kapısı olarak inşa edildi.

Üç tonozlu mimarisiyle sur sistemiyle bütünleşik yapıya sahip anıtın güney burcu Roma İmparatorluk Dönemi'nin, kuzey burcu ise üzerindeki kitabe ile Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad Dönemi'nin izlerini taşıyor.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız
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