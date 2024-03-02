Antalya'nın Kepez ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulundu
Göksu Mahallesi 2401 Sokak'ta bir kişinin yol kenarında hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulundu.
Göksu Mahallesi 2401 Sokak'ta bir kişinin yol kenarında hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.