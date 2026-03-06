Haberler

Antalya Kaş'ta 4,5 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 12,5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, saat 08.35'te Antalya'nın Kaş ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.

AFAD'ın resmi X hesabından yapılan paylaşıma göre, saat 08.35'te Antalya'nın Kaş ilçesi merkezli yerin 12,5 kilometre derinliğinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kaynak: ANKA
Savaşta 7. gün! Tahran'da art arda büyük patlamalar oldu

Başkent saldırı altında, art arda büyük patlamalar meydana geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş devam ederken dünya bu ihaneti konuşuyor

Bu kucaklama boşuna değilmiş: Netanyahu istediğini aldı
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız

Savaş sürerken İran'dan dünyayı tedirgin eden mesaj
Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı

Adana uçağında büyük panik! Yolcular adeta kabusu yaşadı
Programa damga vuran an: Müsavat Dervişoğlu ile Oğuzhan Uğur konuşurken 'ölüm' haberi geldi

Programa damga vuran an: Konuştukları sırada "ölüm" haberi geldi
Savaş devam ederken dünya bu ihaneti konuşuyor

Bu kucaklama boşuna değilmiş: Netanyahu istediğini aldı
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da 'düşeceğini' iddia etti

Dünyayı bitirmeyi kafasına koymuş: İran'dan sonra o ülke de düşecek
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia