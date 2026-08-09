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Gazipaşa'da Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

Gazipaşa'da Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor
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- Antalya-Mersin kara yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Zeytinada Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için alevlere müdahale ediyor.

Öte yandan, Antalya- Mersin kara yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Bölgede araç kuyruklarının oluştuğu gözlendi.

Kaynak: AA
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