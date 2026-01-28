Antalya'da 3.3 büyüklüğünde deprem

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 22.43'te merkez üssü Döşemealtı ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 9.63 kilometre derinlikte olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi.