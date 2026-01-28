Haberler

Antalya'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Döşemealtı ilçesinde meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki depremin ardından herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildirildi. Deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 22.43'te merkez üssü Döşemealtı ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 9.63 kilometre derinlikte olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi.

